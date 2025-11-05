Medici suspectați că și-au echivalat ilegal rezidențiatul făcut în Republica Moldova. Percheziții în București și alte județe

Procurorii Parchetului General și ofițeri din cadrul Direcției de Investigații Criminale fac miercuri dimineața 14 percheziții la sediul unei instituţii publice şi locuinţele unor persoane fizice, în București și în mai multe județe, într-un dosar în care mai mulți medici sunt suspectați că au cerut Ministerului Sănătății recunoașterea unor studii de rezidențiat care ar fi fost făcute la o universitate din Chișinău, deși, în realitate, ei nu au urmat cursurile respective, potrivit Agerpres.

Acţiunile au loc într-o cauză penală în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de înşelăciune, fals material în înscrisuri oficiale, fals informatic, uz de fals şi exercitarea fără drept a unei profesii sau activităţi, potrivit Parchetului General, scrie News.ro.

„Ancheta vizează mai mulţi medici care au solicitat Ministerului Sănătăţii recunoaşterea titlurilor de calificare medic specialist dobândite în Republica Moldova, la Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie Nicolae Testemiţanu din Chişinău, depunând în acest sens diplomele aferente de medic specialist de absolvire a rezidenţiatului. Titlurile de calificare vizau diverse specialităţi, precum: medicină de urgenţă, ortodonţie, chirurgie plastică, estetică şi microchirurgie reconstructivă, imagistică, chirurgie dento-alveolara, parodontologie”, precizează procurorii.

Probatoriul administrat de aceştia ridică, însă, suspiciunea că studiile de rezidenţiat, care presupuneau prezenta fizică obligatorie a medicilor rezidenţi la bazele clinice universitare, nu au avut loc în realitate, în condiţiile in care, pe perioada cursurilor de specializare, medicii rezidenţi se aflau în România, unde erau salarizaţi cu normă întreagă.

12 persoane urmează să fie duse la audieri, dacă vor fi depistate.

Potrivit unor surse citate de Antena 3 CNN, sunt percheziții și la Ministerul Sănătății, unde este vizat un consilier superior.