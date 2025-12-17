Medicover marchează 30 de ani de activitate: România rămâne un pilon esențial în dezvoltarea regională a companiei

Medicover AB, din care fac parte Medicover România și Synevo România, marchează 30 de ani de activitate, consolidându-și poziția de cel mai mare angajator din domeniul sănătății private în Europa Centrală și de Est. Cu o echipă de peste 47.000 de profesioniști, grupul suedez continuă să investească în extinderea și modernizarea serviciilor medicale din regiune. România joacă un rol strategic în această evoluție, reunind peste 12% din forța de muncă a Medicover: 4.300 de specialiști în îngrijiri medicale și peste 1.400 în domeniul diagnosticării.

În cei 30 de ani de activitate, Medicover AB a extins constant rețeaua de spitale, clinici și laboratoare. România este un hub strategic pentru serviciile de diagnostic și a beneficiat de investiții majore pe segmentul de îngrijire medicală, inclusiv prin inaugurarea unui spital multidisciplinar în București, în 2023, în urma unei investiții de peste 30 de milioane de euro.

„România a avut mereu specialiști bine pregătiți în acest domeniu, iar asta a atras investitori. Nu ne-am dorit doar să oferim pacienților servicii occidentale, ci și să asigurăm medicilor condiții decente de lucru, echipe performante și aparatură de top. Pentru ca acest progres să continue, este esențial să investim cu toții în păstrarea talentelor și în îmbunătățirea infrastructurii medicale”, a declarat Dr. Florinela Cîrstina, director general Medicover România.

Medicover România, specializată în servicii de îngrijire medicală, a crescut prin investiții strategice, achiziții și parteneriate locale, devenind unul dintre cei mai importanți furnizori de servicii medicale private. Compania este singurul operator medical din România care oferă atât abonamente medicale, cât și propriile asigurări de sănătate, un model integrat care permite o acoperire extinsă a serviciilor și un acces mai rapid la îngrijire. Pentru abonați, beneficiile includ acces prioritar la consultații, reduceri la investigații și servicii de prevenție adaptate nevoilor individuale sau ale companiilor.

În fiecare an, peste 1,3 milioane de pacienți beneficiază de serviciile Medicover în România, în cele 42 de clinici, 5 spitale multidisciplinare și peste 300 de unități medicale partenere. Rețeaua include și Maternitatea Medicover din București, una dintre puținele unități private dedicate nașterilor și îngrijirii materno-fetale, care oferă acces la specialiști, tehnologie modernă și servicii integrate pentru gravidă, mamă și nou-născut. Spitalele Medicover corespund celor mai înalte standarde medicale și deservesc o gamă largă de specialități medicale și chirurgicale, beneficiind de echipe multidisciplinare și echipamente moderne.

Fondat acum 30 de ani de antreprenorii suedezi Bengt Beckmann și Jonas af Jochnick, Medicover a revoluționat serviciile medicale private din Europa Centrală și de Est, oferind un model integrat de îngrijire: specialiști de top, laboratoare de diagnostic, linii telefonice non-stop și servicii de ambulanță. Medicover AB a intrat în România în 1995, inițial pe segmentul de diagnostic medical, iar ulterior și pe zona serviciilor de îngrijire medicală.

Articol susținut de Medicover