Mediul de afaceri cere un nou pact economic cu statul / Ce conține „pachetul de relansare economică” lansat de Concordia

Confederația Patronală Concordia a lansat un pachet de măsuri pentru relansarea și creșterea economiei românești, avertizând că România se află „într-un moment de inflexiune”. Unul dintre punctele centrale ale pachetului este impozitul minim pe cifra de afaceri (IMCA). Concordia avertizează că reducerea acestuia la 0,5% în 2026 „înseamnă doar înjumătățirea problemei”, nu rezolvarea ei.

Potrivit organizației patronale, eliminarea completă a IMCA ar fi lăsat în economie între 1,3 și 1,5 miliarde de lei, bani care ar fi putut fi direcționați către investiții productive în sectoare precum IT&C, transport sau producție.

Propunerile Concordia vizează mai multe domenii-cheie, de la fiscalitate și piața muncii, până la energie, transporturi și diplomație economică, și au ca obiectiv stimularea investițiilor, mobilizarea capitalului autohton și reducerea poverii administrative asupra companiilor.

Concordia vrea ca orice modificare fiscală majoră să fie anunțată cu jumătate de an înainte

Confederația cere menținerea cotei unice de impozitare, iar orice modificare fiscală majoră să fie anunțată cu minimum șase luni înainte și inclusă într-un calendar multianual.

Pe zona de digitalizare, Concordia propune o platformă unică de raportare fiscală și statistică, un dosar electronic unic pentru companii și digitalizarea accelerată a ANAF.

Potrivit estimărilor Concordia, aceste măsuri ar putea reduce timpul de conformare al firmelor cu 30–40% și ar crește colectarea voluntară cu 10–20%. Doar reducerea gap-ului de TVA cu 5 puncte procentuale ar aduce aproximativ 1,4 miliarde de euro anual la bugetul de stat.

Concordia vrea programe de recalificare pentru 300.000 persoane

Pentru mobilizarea capitalului românesc, Concordia propune ca fondurile de pensii să poată investi 5–10% din active în fonduri de private equity și venture capital, conform practicilor europene. Măsura ar putea aduce peste un miliard de euro în finanțarea IMM-urilor și a start-up-urilor, fără costuri bugetare directe.

În ceea ce privește piața muncii și fondurile europene, Confederația atrage atenția că România are cel mai scăzut nivel al competențelor digitale din UE și propune programe de formare și recalificare pentru peste 300.000 de persoane.

De asemenea, Concordia mai cere reintroducerea unui mecanism de tip kurzarbeit, care ar putea proteja între 250.000 și 400.000 de locuri de muncă în perioade de criză.

În paralel, Concordia cere accelerarea absorbției fondurilor europene, în condițiile în care România mai are de atras 39 de miliarde de euro din exercițiul financiar 2021–2027.

În domeniul energiei, mediul de afaceri solicită stabilitate legislativă și eliminarea taxelor pe cifra de afaceri, pentru a debloca investiții anuale de 1,5 miliarde de euro în rețele. Pentru transporturi, Concordia cere reluarea mecanismului de returnare a accizei la carburant în 2026, avertizând că lipsa acestuia afectează competitivitatea transportatorilor români.

Investiții de 10 miliarde de lei

Potrivit calculelor Concordia, implementarea pachetului ar putea genera peste 10 miliarde de lei investiții deblocate, creșterea colectării fiscale cu 1,4–2 miliarde de euro anual și reducerea semnificativă a costurilor administrative pentru companii.

„Mediul de afaceri este pregătit să susțină creșterea economică, dar are nevoie de semnale clare că statul este un partener, nu un inhibitor”, transmite Concordia, care cere decidenților politici să transforme acest pachet într-o bază reală de dialog și acțiune.