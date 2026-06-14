Mediul digital sporește indiferența față de cei săraci, afirmă papa Leon

Papa Leon al XIV-lea a deplâns răspândirea unei nedreptăți sociale „care izvorăște din corupția arogantă” și a denunțat faptul că mediul digital accentuează „perdeaua de indiferență” față de cei săraci, în mesajul său publicat duminică, relatează EFE, conform Agerpres.

„Strigătul de dreptate al celor săraci este astăzi redus la tăcere prin numeroase tehnici, din ce în ce mai subtile, până când orice efort al lor de a-și face auzite cererile rămâne fără glas”, afirmă suveranul pontif în mesaj.

Concret, el a subliniat că „mediul digital radicalizează prejudecățile” față de persoanele cele mai defavorizate și contribuie la întărirea „cortinei de indiferență care înconjoară cauzele lor”.

De asemenea, el a deplâns „cât de răspândită este și în zilele noastre nedreptatea socială care izvorăște din corupția arogantă”, realitate pe care a calificat-o drept „deplorabilă” și „discriminatorie”.

Potrivit Papei, atunci când se pierde simțul transcendenței, societățile cad într-o „logică de desacralizare, caracterizată prin abuz și excludere, care marginalizează și umilește”, în care oamenii încetează să se mai așeze unii lângă alții în spiritul respectului reciproc pentru a se plasa „unii deasupra celorlalți sub semnul dominației și al supunerii”.

„Primii care resimt consecințele sunt cei săraci, al căror număr, nu întâmplător, este în creștere în multe societăți”, a avertizat el.

Comunitatea creștină nu poate rămâne „indiferentă” și a subliniat rolul Bisericii ca „refugiu” pentru cei care trăiesc în condiții de vulnerabilitate, a mai susținut el.

În fața „obsesiei celor care acumulează bogății doar pentru ei înșiși”, Leon al XIV-lea a opus exemplul celor care își deschid inima față de cei nevoiași.

„Obsesia celor care acumulează bogății doar pentru ei înșiși se lovește de hotărârea lui Dumnezeu care, prin mărturia unor oameni în carne și oase, deschide inimile și îi primește în iubirea Sa”, a scris el.

Suveranul pontif a îndemnat, de asemenea, la o „examinare serioasă a conștiinței” pentru a evalua cât mai rămâne de făcut în favoarea celor săraci și a libertății lor.

„Atunci vom vedea că săracii devin ei înșiși un refugiu pentru ceilalți. Experiența sărăciei îi face deosebit de receptivi la o solidaritate reînnoită în fața provocărilor”, a subliniat el.

Pentru a contracara această inerție, papa citează exemplul Sfântului Francisc de Assisi, de la a cărui moarte se împlinesc anul acesta opt sute de ani.

Papa amintește cum sfântul italian a ajuns să-și dea jos hainele pentru a îmbrăca zdrențele unui cerșetor din Roma și îndeamnă întreaga societate actuală „să se pună în locul celor săraci și să-i asculte, în loc să vorbească doar despre ea însăși”.