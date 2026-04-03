Medvedev spune că tensiunile alimentate de Trump vor transforma UE într-o „alianță militară în toată regula”

Dmitri Medvedev (dreapta), vicepreședintele Consiliului de Securitate al Kremlinului, fost președinte și prim-ministru al Rusiei, alături de Vladimir Putin (stânga), FOTO: east2west news / WillWest News / Profimedia

Dmitri Medvedev, vicepreședinte al influentului Consiliu de Securitate al Rusiei, a declarat vineri că Moscova ar trebui să renunțe la „atitudinea tolerantă” față de o posibilă aderare a Ucrainei la Uniunea Europeană, notează Reuters.

„Este clar că există contradicții puternice în cadrul alianței, care au fost exacerbate de campania iraniană. Iar factorii europeni de decizie politică, în special cei de la Bruxelles, iau în serios în considerare crearea unei componente militare depline în cadrul UE. Iar aceasta schimbă viziunea asupra lumii”, susține Medvedev într-o postare pe aplicația de mesagerie Telegram.

„UE nu mai este doar o uniune economică. Se poate transforma, și destul de rapid, într-o alianță militară în toată regula, ostilă în mod deschis Rusiei și, în unele privințe, chiar mai problematică decât NATO”, a spus Medvedev.

„A venit momentul să renunțăm la atitudinea tolerantă față de aderarea vecinilor noștri la ceea ce este acum o Uniune Europeană cu caracter militar și economic”, a continuat fostul președinte al Rusiei.

Dmitri Medvedev a declarat că nu crede că Statele Unite vor părăsi alianța militară NATO, însă Washingtonul ar putea face gesturi simbolice, precum reducerea numărului de militari americani desfășurați în alte state membre.

El a adăugat însă că diviziunile evidente din interiorul NATO ar putea împinge Uniunea Europeană să devină mai mult decât o simplă uniune economică.