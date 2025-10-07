Mega-acțiune a poliției britanice contra exploziei de furturi de telefoane, care apoi ajungeau într-o țară unde se plătește mii de dolari pentru un iPhone

Poliția din Londra a anunțat că a destructurat o grupare infracțională suspectată că a trimis 40.000 de telefoane mobile furate în China, aceasta fiind cea mai mare operațiune contra furturilor de telefoane de până acum, care a dus la 46 de arestări în ultimele două săptămâni, potrivit Reuters.

Gruparea ar putea fi responsabilă de aproximativ 40% din totalul furturilor de telefoane din Londra, a afirmat poliția, care, la fel ca alte mari metropole ale lumii, a înregistrat o creștere a numărului de dispozitive furate în ultimii ani, determinată de o piață internațională profitabilă și ajutată de metoda fugii rapide cu biciclete electrice

Autoritățile britanice au explicat marți într-un comunicat că ancheta a început anul trecut, când o cutie conținând aproximativ o mie de iPhone-uri a fost descoperită într-un depozit din apropierea aeroportului Heathrow din Londra, cu destinația Hong Kong.

Telefoanele Apple, cele mai căutate

Gruparea a vizat în mod special produsele Apple din cauza profitabilității lor în străinătate, a declarat poliția, descoperind că erau plătiți cu până la 300 de lire sterline (puțin peste 400 de dolari) pentru un smartphone Apple, care putea fi vândut cu până la 5.000 de dolari în China.

„Aceasta este cea mai mare acțiune de combatere a furturilor și jafurilor de telefoane mobile din Marea Britanie”, a declarat comandantul poliției Andrew Featherstone.

„Am destructurat rețelele criminale la toate nivelurile, de la hoții de stradă până la grupările internaționale de crimă organizată care exportă zeci de mii de dispozitive furate în fiecare an.”

Dintre zecile de arestări, unsprezece au fost efectuate când ofițerii au vizat bandele care jefuiau masinile curierilor care livrau noul iPhone 17, iar ce doi bărbați în vârstă de 30 de ani au fost arestați sub suspiciunea de spălare de bani după ce 40.000 de lire sterline în numerar au fost găsite într-un magazin de telefoane din nordul Londrei.

Primarul Londrei, Sadiq Khan, a spus că furturile de telefoane se petrec la „scară industrială” și a îndemnat producătorii de telefoane, precum Apple și Samsung, să ia mai multe măsuri pentru a bloca utilizarea telefoanelor furate.

„Criminalii câștigă milioane prin refolosirea telefoanelor furate și vânzarea lor în străinătate, mulți dintre ei având în continuare acces la serviciile cloud. Este pur și simplu prea ușor și prea profitabil”, a adăugat el.