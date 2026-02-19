Mega-investiție în infrastructura pentru AI, anunțată la un summit de profil. Ce cuprinde planul pe șapte ani

Un conglomerat industrial din India a anunțat investiții de peste 100 miliarde dolari pentru construcția de centre de date și alte elemente de infrastructură pentru diversele aplicații de inteligență artificială. Anunțul a fost făcut la marele summit AI care se ține în aceste zile la New Delhi.

Reuters scrie că grupul Reliance Industries din India și divizia sa telecom (denumită Jio) vor investi 110 miliarde de dolari în următorii șapte ani pentru a construi infrastructură de inteligență artificială și date, a declarat Mukesh Ambani, unul dintre cei mai bogați oameni din India.

Câteva centre de date sunt în construcție, iar primele rezultate ale investiției vor fi palpabile în a doua jumătate a anului.

Acum câteva zile, un alt mare grup, Adani Enterprises, a anunțat că va investi 100 de miliarde de dolari pentru a construi până în 2035 centre de date care vor funcționa și cu energie regenerabilă. În plus, OpenAI a anunțat că va deveni primul client al unui centru de date operat de un alt gigant din India, Tata Consultancy Services.

Tot mai multe grupuri tech din India investesc în proiecte de inteligență artificială și planul este ca aplicații de AI să fie incluse în diverse servicii publice.

În India se ține în aceste zile (16-20 februarie) una dintre cele mai mari conferințe dedicate inteligenței artificiale, eveniment la care au venit mai mulți „grei” ai industriei. „AI Impact Summit” a stârnit însă multe controverse, în special din cauza problemelor de organizare. Printre vorbitori ar fi trebuit să fie și Bill Gates, însă și-a anulat deplasarea.

Cele mai multe critici legate de organizare au venit din cauză că mai multe bulevarde ale orașului de 20 de milioane de oameni au fost închise publicului larg, iar personalitățile au avut prioritate.

Sursa foto: Dreamstime.com