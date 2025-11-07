Meghan Markle s-a întors pe platourile de filmare după ce a renunțat la actorie pentru a se căsători cu prințul Harry

Ducesa de Sussex Meghan Markle a fost văzută pe platourile de filmare ale unui lungmetraj aflat în lucru la studioul Amazon MGM Studios, rolul pe care ea îl va juca în acesta urmând să marcheze revenirea sa la actorie după ce a renunțat la carieră pentru a intra în familia regală britanică, relatează revista People.

The Daily Mail și The Sun au publicat imagini cu Markle purtând ochelari de soare în timp ce saluta și urca pe bancheta din spate a unui Range Rover după ce a participat la filmările pentru Close Personal Friends.

„Două cupluri – unul faimos, celălalt nu – se întâlnesc în Santa Barbara și devin rapid prieteni apropiați”, afirmă descrierea deocamdată succintă de pe IMDb a filmului despre care se știe că îi va mai avea în distribuție pe Brie Larson, Lily Collins, Jack Quaid și Henry Golding.

O sursă familiară cu situația a declarat pentru revista People că Ducesa de Sussex „are un rol mic” în film. „Părea foarte relaxată și fericită. S-a prezentat tuturor și a fost extrem de drăguță și naturală”, a spus sursa cu referire la prezența ducesei pe platourile de filmare.

Markle juca într-un serial cunoscut când l-a cunoscut pe prințul Harry

Markle lucra ca actriță, având un rol recurent în serialul de dramă juridică Suits când l-a cunoscut pe prințul Harry.

„Este un moment uriaș pentru Meghan și semnifică o revenire la ceea ce iubește cu adevărat. A fost asaltată de oferte, dar aceasta a părut cea potrivită”, a declarat o sursă pentru The Sun.

„Este modul lui Meghan de a testa delicat apele și de a vedea cât de mult îi place să fie din nou pe platou. Toți cei implicați sunt extrem de entuziasmați și au fost puși să păstreze secretul cu privire la implicarea ei”, a mai spus sursa, adăugând că „prințul Harry o susține, desigur, foarte mult și își dorește pur și simplu ca Meghan să facă ceea ce îi aduce bucurie”.

People amintește că decizia ducesei a venit în ciuda faptului că Markle a declarat anterior că a încheiat capitolul actoriei.

Actrița a descris intrarea în familia regală britanică drept „un nou capitol” în viața sa

În interviul de logodnă pe care Harry și Markle l-au acordat în 2017, ea a vorbit despre retragerea din actorie pentru a se muta în Marea Britanie și a deveni membră activă cu normă întreagă a familiei regale. „Nu văd asta ca pe o renunțare la ceva, ci doar ca pe o schimbare”, a spus atunci.

„Este un nou capitol. Exact. Și trebuie să ținem cont că am lucrat la serialul meu timp de șapte ani. Așa că suntem foarte, foarte norocoși că am avut o asemenea longevitate într-un serial, iar pentru mine, când am ajuns la pragul de 100 de episoade, m-am gândit: știi ceva, am bifat această etapă și sunt foarte mândră de munca pe care am făcut-o acolo, iar acum e momentul să, așa cum ai spus tu, lucrăm ca o echipă”, a adăugat ea, adresându-i-se lui Harry.

Ducele și ducesa de Sussex s-au retras din rolurile lor regale în ianuarie 2020 și acum își cresc cei doi copii în statul natal al lui Markle, California.

A exclus în mod repetat revenirea la actorie

Deși locuiesc la Montecito, o localitate aflată la o distanță scurtă cu mașina de Los Angeles, Markle a subliniat anterior că nu intenționează să revină la actorie. Într-un interviu acordat în 2022 pentru ediția Power of Women a revistei Variety, Markle a spus că a „terminat” cu actoria.

„Cred că nu trebuie să spui niciodată niciodată, dar intenția mea este, în mod absolut, să nu mă întorc”, a spus ea la acel moment.

Deși Markle nu a mai avut un rol actoricesc de opt ani, ducele și ducesa de Sussex au fost protagoniștii docuseriei Harry & Meghan de pe Netflix, înainte ca ea să prezinte două sezoane ale emisiunii With Love, Meghan, un show de lifestyle în care împărtășea sfaturi culinare, idei de divertisment și multe altele.