După succesul neașteptat înregistrat la MasterChef, Meghan Markle va prezenta o versiune a show-ului culinar, în Australia

Meghan, soția prințului Harry al Marii Britanii, urmează să fie coprezentatoare a emisiunii „Junior MasterChef Australia”, versiunea pentru copii a popularului concurs culinar televizat, în 2027, scrie presa britanică.

Ducesa de Sussex şi-a făcut debutul în emisiunea „MasterChef Australia” în luna iulie a acestui an, emisiune care a fost filmată în timpul unei vizite de patru zile în Australia, alături de prinţul Harry. Postul de televiziune Network 10 a afirmat că apariţia ducesei în emisiune a atras „cea mai mare audienţă de duminică din 2023” și până atunci.

Acum, postul de televiziune a confirmat că Meghan va fi coprezentatoare la „Junior MasterChef Australia”, versiunea cu copii a emisiunii, cu concurenţi cu vârste cuprinse între 9 şi 13 ani, potrivit News.ro.

Nu a fost stabilită încă o dată clară pentru filmări, dar acestea sunt preconizate să aibă loc la Melbourne Showgrounds, la începutul și la mijlocul anului viitor.

„M-am simţit extraordinar alături de întreaga echipă de la MasterChef în luna aprilie a acestui an, aşa că, atunci când m-au contactat să revin şi să lucrez cu acest grup de tineri talentaţi, am acceptat fără ezitare”, a declarat Ducesa de Sussex, într-un comunicat.

„Îmi place foarte mult să gătesc împreună cu copiii mei, aşa că va fi foarte distractiv să văd ce vor crea aceste tinere vedete în bucătărie. Abia aştept să văd ce vor pregăti!”, a adăugat Meghan Markle.

Nu se ştie dacă acest lucru înseamnă o mutare temporară în Australia pentru Meghan, prinţul Harry şi copiii lor, prinţul Archie, în vârstă de şapte ani, şi prinţesa Lilibet, în vârstă de cinci ani. Familia s-a mutat în Marea Britanie în luna august, după ce a locuit în California timp de şase ani.

Meghan va prezenta versiunea „Junior MasterChef Australia” alături de Poh Ling Yeow, actualul membru al juriului din cadrul „MasterChef Australia”, care va continua să facă parte din juriul emisiunii şi în 2027.

Harry și Meghan, care a fost actriță înainte să se căsătorească cu prințul, au atras atenția presei globale după ce, în 2020, au renunțat la îndatoririle regale oficiale, pentru ca apoi să se mute în Statele Unite, unde au dat mai multe interviuri în care au criticat instituția regală.

Cuplul a revenit pe primele pagini ale ziarelor săptămâna trecută după ce autoritățile din Filipine au spus că investighează dacă Thomas Markle, tatăl lui Meghan, ar fi deținut imagini cu abuzuri sexuale asupra copiilor. Meghan a spus că este „profund îngrijorată” în urma acestor acuzații, notează Reuters.