Mel Gibson își cere scuze și invocă „lipsa de judecată” după un nou incident care i-a atras critici

Mel Gibson și-a cerut scuze în urma criticilor pe care le-a stârnit după o apariție a sa la FanExpo Canada, unde a imitat batjocoritor un interpret în limbajul semnelor american (ASL) în timp ce urca pe scenă pentru a participa la o sesiune de întrebări și răspunsuri dedicată carierei sale, relatează Variety.

O înregistrare video a incidentului a fost distribuită pe larg pe platforme de socializare precum „X”, iar Gibson a fost criticat pentru comportamentul său lipsit de sensibilitate.

„Uneori, când ești împins pe o scenă, în lumina reflectoarelor, mintea îți este împrăștiată, iar uneori ajungi să afișezi o spontaneitate stupidă și lipsită de judecată”, a declarat Gibson într-un comunicat transmis revistei Variety.

„Nu a existat nicio intenție răuvoitoare și, cu siguranță, îmi cer scuze tuturor celor care au fost deranjați de acest lucru”, a adăugat el.

Mel Gibson walked onstage at Fan Expo behind an ASL interpreter and flashed hand gestures at the crowd.



Some people say he was mocking her. Others say it was a joke and they’re overreacting.



No comment from Gibson.



What do you think it was? pic.twitter.com/1KnD74BeCd — Crime Talk with Scott Reisch (@CrimeTalkNet) August 31, 2026

Organizatorii evenimentului, criticați pentru invitarea lui Mel Gibson

FanExpo Canada are loc anual și este prezentat drept „cel mai mare eveniment pentru benzi desenate, science-fiction, horror, anime și gaming din Canada și al treilea cel mai mare eveniment de cultură pop din America de Nord”.

Apariția lui Gibson la ediția din acest an a avut loc sâmbăta trecută și a inclus oportunități pentru fani de a obține autografe și de a face fotografii, fiecare fiind tarifată la 275 de dolari, potrivit site-ului evenimentului.

Videoclipul viral în care Gibson pare să-l imite batjocoritor pe interpretul ASL de la Fan Expo a stârnit reacții negative atât împotriva actorului, cât și împotriva organizatorilor FanExpo. Aceștia au fost criticați pe rețelele sociale pentru faptul că i-au oferit o platformă actorului controversat.

Utilizatorii ai „X” au început să distribuie o înregistrare video separată cu actorul Alan Ritchson, prezent la același eveniment, și l-au lăudat pentru că i-a strâns mâna interpretului ASL după încheierea sesiunii sale de întrebări și răspunsuri.

Mel Gibson se pregătește pentru lansarea filmului „Învierea lui Hristos”

Gibson, care a încheiat recent filmările pentru „Învierea lui Hristos”, continuarea pentru filmul său „Patimile lui Hristos” din 2004, a participat vara aceasta la mai multe convenții dedicate fanilor și la alte evenimente organizate de industria cinematografică.

Participarea sa la astfel de evenimente a atras atenția în condițiile în care el a fost repudiat în parte de Hollywood datorită comentariilor controversate pe care le-a făcut de-a lungul anilor.

O parte dintre acestea le-a făcut chiar în perioada de promovare și în anii de după lansarea filmului „Patimile lui Hristos”, el atrăgând acuzații de antisemitism.

Rolul lui Iisus va fi interpretat în noul film „Învierea lui Hristos” de actorul finlandez Jaakko Ohtonen, FOTO: Lionsgate / Planet / Profimedia

Variety notează că noul său film „Învierea lui Hristos” ar putea marca revenirea lui Gibson cu un titlu de succes la box office, după o serie de producții ale sale care nu au impresionat în sălile de cinema. Ultimul său succes notabil a fost „Sound of Freedom”, filmul din 2023 în care Jim Caviezel joacă rolul unui fost agent al guvernului SUA care se dedică salvării copiilor de traficanții de carne vie.

La fel ca în cazul „Învierii lui Hristos”, Gibson a regizat filmul respectiv, fără să joace el însuși în el.

Gibson intenționează să lanseze noul său film „Învierea lui Hristos” în două părți, de Paște. Prima parte este programată să apară în sălile de cinema pe 6 mai 2027, în timp ce a doua va fi lansată în 2028.

Maia Morgenstern, care a interpretat-o pe Maria, mama lui Iisus, în lungmetrajul original, nu va reveni în rolul pentru care a fost apreciată la nivel internațional. Rolul a fost preluat pentru noul film de actrița poloneză Kasia Smutniak, cunoscută din serialul de epocă „Domina”.