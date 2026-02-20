Mel Gibson filmează „Învierea lui Hristos”; consilier religios e fostul arhiepiscop Viganò, excomunicat

În orasul italian Matera, pe platourile de filmare din Murgia Timone, sunt în plină desfăşurare filmările pentru Învierea lui Hristos, noul film al regizorului premiat cu Oscar, Mel Gibson, o continuare a aclamatului și controversatului Patimile lui Isus, filmat în 2003 în acelaşi oraş, potrivit La Repubblica.

Regizorul american, care a venit la Matera pentru a supraveghea realizarea scenelor în aer liber care vor servi drept fundal pentru blockbuster-ul a cărui lansare este programată pentru Paștele din 2027, a fost însoțit în oraș de un consultant special, fostul arhiepiscop Carlo Maria Viganò, fost nunțiu apostolic în Statele Unite, excomunicat în 2024 pentru schismă din cauza refuzului său de a recunoaște autoritatea Papei Francisc și legitimitatea Conciliului Vatican II, precum și a rupturii sale cu Biserica.

Viganò, care a avut întotdeauna poziții controversate și a susținut diverse teorii ale conspirației, care au vizat atât autoritățile ecleziastice, cât și pandemia din 2020, s-a întors să locuiască în Italia și a fost ales de regizorul american drept consultant religios pentru filmul Învierea lui Hristos. Platoul de filmare al filmului, produs în Italia de Tea Time Film s.r.l., se află în prezent în zona protejată a Parcului Murgia Materana şi la cererea autorităților locale, nu au fost incluse scenografii invazive pentru a evita riscul de impact asupra mediului și peisajului.

Odată terminată această fază de filmare, platourile se vor muta în apropiere de Gravina in Puglia (Bari) și Ginosa (Taranto), înainte de a se deplasa spre Salento, la Torre Guaceto și Brindisi, după care vor reveni la Matera, care va servi drept platou principal pentru filmările în exterior.(Material realizat cu sprijinul Rador radio România)