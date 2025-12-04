Melania Trump anunță o nouă repatriere de copii ucraineni din Rusia și salută „leadershipul și diplomația persistentă” ale Moscovei și Kievului

Încă șapte copii ucraineni au fost readuși din Rusia în familiile lor, un semn binevenit al cooperării dintre cele două țări, a declarat prima doamnă a SUA, Melania Trump, la o zi după ce soțul ei a spus că drumul către pace este neclar, potrivit Reuters.

Soția lui Donald Trump a făcut din repatrierea copiilor ucraineni din Rusia o prioritate. În octombrie, ea a declarat că a reușit să asigure o linie de comunicare cu președintele rus Vladimir Putin și că unii copii au fost readuși deja familiilor lor, în timp ce alții vor fi repatriați în curând.

Cea mai recentă repatriere i-a vizat pe șase băieți și o fată, a precizat biroul Melaniei Trump.

„Apreciez leadershipul și diplomația persistentă ale Rusiei și Ucrainei în efortul de reunificare a copiilor cu familiile lor. Efortul lor de construire a punților a creat un mediu colaborativ concret – o ancoră pentru optimism”, a declarat prima doamnă a SUA într-un comunicat.

„Speranța mea este că, în cele din urmă, eforturile noastre colective vor duce la o stabilitate regională mai amplă”, a adăugat Melania Trump.

Cel puțin 19.000 copii ucraineni răpiți de Rusia, susține Kievul

Kievul acuză Rusia că a răpit cel puțin 19.000 de copii din Ucraina și i-a dus în Rusia sau pe teritoriile ucrainene ocupate fără consimțământul familiei sau al reprezentanților legali, în contextul războiului declanșat de Moscova în februarie 2022.

Rusia a negat în repetate rânduri că ar fi răpit copii ucraineni, spunând că a acționat pentru a-i feri de lupte.

Miercuri, în Adunarea Generală a ONU, SUA și alte zeci de țări au cerut Rusiei să returneze imediat, în siguranță și fără condiții, toți copiii ucraineni transferați cu forța.

Ministerul de Externe al Ucrainei a salutat rezoluția, declarând joi că doar 1.850 de copii au fost returnați până în prezent și solicitând o presiune internațională sporită asupra Rusiei.

În martie 2023, Curtea Penală Internațională a emis un mandat de arestare pe numele lui Vladimir Putin, acuzându-l că a comis o crimă de război deportând ilegal sute de copii din Ucraina. Rusia a denunțat acțiunea CPI drept „scandaloasă și inacceptabilă”.