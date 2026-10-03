Membru cheie al grupării din spatele furtului masiv de date de la FBI, prins în Iordania. Lovitură pentru „ShinyHunters”

Un membru important al grupării de hackeri ShinyHunters a fost reținut în Iordania în această săptămână, au declarat pentru Reuters trei persoane familiarizate cu situația.

Conform celor trei surse, autoritățile iordaniene l-au reținut pe Saif al-Din Khader, al cărui presupus pseudonim de hacker este „Rey”. Acesta a fost luat în custodia autorităților marți, spun două dintre surse.

Suspectul cooperează cu Biroul Federal de Investigații (FBI) al SUA și alte autorități de resort de pe glob pentru identificarea celorlalți hackeri din grupare, au mai spus două dintre sursele Reuters.

FBI a refuzat să comenteze cu privire la activitățile din străinătate, dar a declarat că instituția „continuă să investigheze în mod agresiv recentul incident cibernetic în care a fost implicată gruparea ShinyHunters, după ce a colaborat deja cu parteneri pentru arestarea mai multor suspecți – și nu vom economisi nicio resursă pentru a le aduce în fața justiției pe fiecare dintre persoanele responsabile”.

Experții cred că gruparea ShinyHunters este formată în principal din hackeri tineri, vorbitori de limba engleză, axați pe furt de date și șantaj.

ShinyHunters, despre atacul cibernetic de la FBI: „Nu este motivat financiar”

În 22 septembrie, ShinyHunters anunța că a pătruns în sistemele Biroului Federal de Investigații (FBI) și a furat „date extrem de sensibile referitoare la aproape toți agenții FBI și la persoanele care au depus o cerere de angajare la FBI”.

Gruparea afirma atunci că atacul cibernetic este un răspuns la un anunț al agenției din mai 2026, care detalia metodele ShinyHunters și sfătuia țintele să nu plătească răscumpărarea.

Hackerii au spus că atacul „nu este motivat financiar” și au cerut FBI să retracteze anunțul prin care descria metodele grupării.

Ca dovadă, grupul a prezentat ceea ce a descris ca fiind o captură de ecran a unui site de recrutare al FBI spart și ceea ce grupul a prezentat ca fiind informații despre aproximativ 5.000 de agenți, despre care a afirmat că reprezintă un eșantion din totalul datelor furate.

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