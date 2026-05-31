Mercedes-Benz riscă interzicerea în SUA. Ce legătură are cu China

Statele Unite vor să elimine total influența statelor considerate adversare din industria auto, iar noua regulă amenință activitatea Mercedes-Benz, potrivit CNBC.

Constructorul german ar putea fi împiedicat să producă, să importe și să vândă vehicule noi în SUA în baza unui proiect de lege aflat în Congresul american, numit „Motor Vehicle Modernization Act of 2026.”

Inițiativa prevede interzicerea pe piața americană a producătorilor auto care au orice participație, directă sau indirectă, deținută de guverne din țări precum China, Rusia sau Coreea de Nord.

În cazul Mercedes-Benz, compania chineză de stat BAIC este principalul acționar individual și deține 9,98% din grupul german. Al doilea mare acționar este omul de afaceri chinez Li Shufu, fondatorul Geely, cu 9,69% din acțiuni. Împreună, cei doi controlează aproape 20% din Mercedes-Benz Group.

Formularea actuală a proiectului de lege ar putea include și Mercedes-Benz, conform surselor CNBC, deși producătorul german are o prezență industrială semnificativă în Statele Unite.

Compania operează o uzină auto în Tuscaloosa, Alabama, unde a produs peste cinci milioane de vehicule din 1997 până în prezent. De asemenea, Mercedes-Benz deține o fabrică în Carolina de Sud, unde produce autoutilitare din 2006, iar numărul total al angajaților din SUA depășește 10.000.

Textul proiectului de lege prevede excepții pentru companiile care produc autoturisme în SUA de cel puțin cinci ani înainte de 1 ianuarie 2026. Totuși, documentul exclude de la aceste facilități firmele cu participații deținute direct sau indirect de guverne considerate adversare.

Și alte companii auto sunt vizate

Experții din industrie avertizează că Mercedes-Benz ar putea deveni o victimă colaterală a măsurilor care blochează accesul producătorilor chinezi pe piața americană.

Stephen Ezell, vicepreședinte al Information Technology and Innovation Foundation, a declarat că Mercedes-Benz reprezintă un risc de securitate națională mult mai redus decât producătorii controlați direct de China.

Includerea grupului în lege ar putea aduce consecințe economice nedorite, inclusiv pierderi de locuri de muncă și de investiții în SUA, a mai spus Ezell.

Proiectul face parte dintr-un efort al administrației și al Congresului de a limita influența tehnologică și industrială a Chinei. În paralel, Statele Unite au adoptat deja reguli care restricționează vehiculele conectate cu software sau componente dezvoltate în China.

Situația ar putea afecta și alți constructori auto cu legături cu investitori chinezi, inclusiv Volvo Cars, companie controlată majoritar de Geely.

În 2025, Mercedes-Benz a vândut aproximativ 315.000 de vehicule în Statele Unite, una dintre cele mai importante piețe ale sale la nivel mondial.

