Mercedes-Benz vrea să facă un G-Klasse care interceptează drone

Mercedes-Benz este aproape de încheierea unui parteneriat cu startup-ul Tytan Technologies pentru dezvoltarea în comun a unui sistem mobil de interceptare a dronelor care amenință aeroporturile sau alte infrastructuri critice, relatează miercuri Financial Times, citat de Reuters.

Potrivit informațiilor obținute de FT, producătorul auto german urmează să semneze miercuri un memorandum de înțelegere cu Tytan, un startup cu sediul la München.

Surse familiarizate cu planurile au declarat pentru FT că Mercedes va contribui cu furgoneta sa Sprinter și cu o versiune militară a SUV-ului G-Class pentru un sistem mobil de apărare antiaeriană destinat combaterii dronelor mici controlate ce transmit imagini în timp real operatorilor lor („first-person-view”).

Financial Times a precizat că Tytan va furniza drone interceptoare concepute pentru a distruge vehicule aeriene fără pilot considerate o amenințare.

Furgoneta Sprinter produsă de Mercedes-Benz este folosită deja de poliția germană, FOTO: Ardan Fuessmann / Imago Stock and People / Profimedia

Renault vrea să producă drone în Ucraina

Mercedes-Benz nu e singurul producător auto european interesat de această tehnologie care a cunoscut o dezvoltare spectaculoasă după ce dronele au devenit indispensabile pe câmpul de luptă din Ucraina.

Renault a anunțat la începutul anului că a încheiat un acord cu compania franceză de apărare Turgis Gaillard pentru a produce drone destinate Ucrainei, într-o inițiativă susținută de Ministerul Apărării de la Paris.

„Am fost contactați datorită expertizei noastre în producție și a capacității noastre de inovare industrială. Acest proiect este în desfășurare și este coordonat de Ministerul Apărării. Confirmăm participarea noastră la acest proiect, la solicitarea statului”, a declarat Fabrice Cambolive, directorul mărcii Renault, citat de Ukraîinska Pravda.

Nici Renault, nici Turgis Gaillard nu au precizat dacă dronele vor avea rol ofensiv, defensiv sau vor fi utilizate pentru activități de supraveghere.

Producătorul auto francez a mai fabricat în trecut echipamente militare, inclusiv tancuri utilizate în Primul și Al Doilea Război Mondial.