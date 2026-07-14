Merită să duci copilul la un liceu privat? Șeful Asociației Școlilor Private spune când NU le recomandă părinților să aleagă această variantă

În această perioadă, când părinții și elevii au început să completeze fișele cu opțiunile pentru liceu, mulți se întreabă dacă nu cumva o școală privată ar fi varianta mai potrivită. Promisiunile sunt tentante: clase mai mici, dotări mai bune, proiecte extracurriculare, profesori mai implicați și intervenții mai rapide în situațiile de bullying. Dar cât este realitate și cât este marketing? L-am întrebat pe Christian Comșa, președintele Asociației Școlilor Private din România, ce poate oferi cu adevărat un liceu privat, ce nu poate cumpăra nicio taxă și după ce criterii ar trebui făcută alegerea. Răspunsurile lui nu menajează nici sistemul privat, nici pe cel de stat: spune că școlile bune se măsoară prin progresul copiilor: „Un liceu care primește elevi de 7 și îi duce la 8 face mai multă școală decât unul care primește elevi de 9,80 și îi predă la 9,60”.

În jurul școlilor private s-au adunat, de-a lungul timpului, și promisiuni, și prejudecăți. Că taxa cumpără note. Că bullying-ul nu există. Că profesorii sunt mai buni. Sau, dimpotrivă, că rezultatele se datorează exclusiv faptului că aceste școli selectează elevii încă de la admitere. Christian Comșa răspunde, pe rând, tuturor acestor întrebări și vorbește inclusiv despre situațiile în care le-ar spune părinților să nu aleagă un liceu privat. (În ACEST articol puteți citi care sunt taxele în acest an la liceele private cu programă românească din Capitală.)

Christian Comșa, președintele Asociației Școlilor Private din România

Ce „cumperi”, de fapt, odată ce plătești taxa la un liceu privat?

Christian Comșa: Taxa nu cumpără rezultate, ci cumpără condiții – clase mai mici, consilieri, oameni suficienți în jurul copiilor. Dacă ar trebui să spun într-un singur cuvânt ce primește un elev în plus, aș spune că primește timp. Un copil dintr-o clasă mică primește timpul unui adult care îl cunoaște și care observă când ceva nu merge. Taxa nu cumpără note și nu cumpără garanția reușitei. Un părinte care așteaptă un rezultat garantat va fi dezamăgit, pentru că școala poate oferi doar un context în care reușita devine mai probabilă.

Există ideea că, într-un liceu privat, elevii sunt ținuți din scurt, profesorii nu lipsesc de la ore, iar conflictele și bullying-ul sunt gestionate imediat. Cât este realitate și cât este marketing?

Christian Comșa: Partea de organizare este, în general, realitate. Într-o școală privată fiecare oră neefectuată are un nume și un responsabil, așa că ora se suplinește repede. La conflicte și bullying vreau să fiu onest: nicio școală din lume nu este ferită de ele. Copiii rămân copii peste tot. Diferența nu stă în absența problemelor, ci în viteza de reacție. Un consilier care răspunde de câteva sute de elevi poate interveni în aceeași zi. Un consilier care răspunde de peste o mie de elevi nu poate face acest lucru, oricât ar vrea. Adaug însă ceva: există și școli private care gestionează prost astfel de situații. Eticheta de privat nu este o garanție.

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