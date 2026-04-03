Meryl Streep afirmă că noul ei film face dreptate originalului pe care îl continuă: „Au scos banii”

Meryl Streep și Anne Hathaway într-o secvență din noul film „Diavolul se îmbracă de la Prada”, FOTO: LMK / Imago Stock and People / Profimedia

Mai puțin de o lună a rămas până la lansarea noului film în care Meryl Streep va putea fi văzută din nou pe marile ecrane, iar actrița de trei ori premiată cu Oscar reflectează asupra modului în care industria cinematografică s-a schimbat în cele două decenii care au trecut de la apariția primului lungmetraj „Diavolul se îmbracă de la Prada”, relatează revista Variety.

Invitată de prezentatorul TV Stephen Colbert în emisiunea sa „The Late Show”, Streep a relatat că filmul din 2006 în care ea a interpretat-o pe Miranda Priestly, șefa influentă a unei reviste de modă, iar Anne Hathaway pe asistenta ei timidă, a fost etichetat drept „film pentru femei” (chick flick).

„Așa că a trebuit să ne luptăm pentru bugetul nostru”, a spus actrița veterană, adăugând că bugetul pus la dispoziție de studioul 20th Century Fox abia a ajuns pentru producție.

„Acea etichetă nu a îmbătrânit bine după ‘Barbie‘ și ‘Mamma Mia!‘ și alte filme care iau complet prin surprindere studiourile, pentru că oamenii chiar vor să le vadă, fiindcă au femei în centrul poveștii”, a continuat Meryl Streep.

Ea a dezvăluit că a discutat despre acest subiect chiar și cu Greta Gerwig, regizoarea filmului „Barbie”, filmul cu cele mai mari încasări în 2023 (1.441.818.186 de dolari).

„Am vorbit cu Greta despre asta. A fost valabil într-o anumită măsură și pentru ‘Barbie’, în comparație cu cât se cheltuie pe alte filme”, a spus actrița premiată cu Oscar pentru interpretările ei din filmele „Kramer vs. Kramer” (1979), „Sophie’s Choice” (1982) și „The Iron Lady” (2011) – în care a jucat-o pe Margaret Thatcher.

Streep spune că bugetul n-a mai fost o problemă pentru filmul „Diavolul se îmbracă de la Prada 2”

Totuși, pentru noul film „Diavolul se îmbracă de la Prada 2”, care le readuce împreună pe personajele interpretate de Streep și Hathaway pentru a înfrunta criza actuală a jurnalismului tipărit, actrița veterană spune că bugetul nu a mai fost o problemă.

„De data asta, dragă, au scos banii!”, i-a spus ea lui Stephen Colbert.

Actrița acum în vârstă de 76 de ani i-a oferit lui Colbert și câteva detalii despre inspirația pentru personajul Mirandei Priestly. Anna Wintour, redactorul-șef al revistei Vogue între 1988 și 2025, este adesea considerată drept modelul pentru personajul din romanul „Diavolul se îmbracă de la Prada”, bestseller-ul din 2003 al scriitoarei americane Lauren Weisberger.

Însă Streep a spus că ea s-a inspirat, de fapt, de la doi regizori de film celebri pentru felul de a vorbi și manierismele Mirandei.

„Dacă Mike Nichols și Clint Eastwood ar avea un copil, acela ar fi Miranda Priestly”, a spus Streep.

„Pentru că țineau totul sub control pe platou. Mike făcea asta cu un fel de umor subtil, iar Miranda știe că ceea ce spune este puțin malițios, dar știe și că e amuzant. Iar calmul vine de la Clint, pentru că el nu ridica niciodată vocea. Regiza, iar oamenii trebuiau să se aplece în față ca să audă ce spune”, a mai relatat Meryl Streep.

Toți actorii principali ai filmului original din 2006 s-au întors pentru continuare

Noul film „Diavolul se îmbracă de la Prada 2”, considerat una dintre cele mai așteptate comedii ale acestui an, urmează să apară în cinematografele din România în data de 1 mai, concomitent cu lansarea internațională.

Pentru Streep va fi prima apariție într-un film de anvergură de la lungmetrajul Netflix „Don’t Look Up” din 2021.

În afară de Streep și Hathaway, pentru noul film s-au întors de asemenea Stanley Tucci și Emily Blunt, alături de nume noi precum Sydney Sweeney, Lucy Liu, Justin Theroux sau Kenneth Branagh.

Întrucât studioul 20th Century Fox a fost cumpărat în 2017 de Disney într-o tranzacție mai amplă evaluată la peste 50 de miliarde de dolari, filmul original „Diavolul se îmbracă de la Prada” poate fi văzut în streaming pe platforma Disney+.