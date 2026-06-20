Mesaj de forță al lui Zelenski către Lukașenko: „O săptămână îi ajunge să oprească echipamentele. Dacă nu, o facem noi”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că o săptămână ar trebui să fie suficientă pentru ca Alexander Lukașenko să retragă din Belarus echipamentele folosite de Rusia în atacurile asupra Ucrainei, amenințând că va lua măsuri dacă liderul Belarus nu va face acest lucru, notează Reuters și Institutul pentru Studiul Războiului (ISW).

Zelenski a afirmat că stațiile de retransmisie a semnalelor se află în două regiuni din Belarus, la granița cu Ucraina, și că acestea au fost folosite de forțele ruse pentru a facilita ghidarea în timpul atacurilor asupra civililor ucraineni.

„Dacă nu le oprește Lukașenko, o facem noi”

„Ce rost are să spună că el (Lukașenko) nu vrea să participe la război? Să retragă aceste echipamente, să le oprească. Cred că o săptămână îi va fi suficientă pentru a face asta”, a declarat Zelenski în cadrul unei conferințe de presă de vineri la Kiev.

„Dacă nu o face el, o vom face noi”, a spus el, fără a oferi detalii.

Zelenski a făcut, de asemenea, aluzie la industria de rafinare a petrolului din Belarus, afirmând că aceasta a devenit un furnizor major pentru Moscova și că Lukașenko ar putea pune capăt acestei situații.

„Astăzi el este principalul furnizor, sau unul dintre principalii furnizori, ai armatei ruse. Mai exact, Lukașenko, mai exact Belarus”, a spus el.

„Poate fi oprit acest lucru? Sunt sigur că este în puterea lui. Și el este cel care controlează situația”, a adăugat liderul ucrainean.

Zelenski: Rusia vrea să implice și mai mult Belarus

În ultimele luni, Zelenski a avertizat că Rusia intenționează să implice și mai mult Minskul în războiul său din Ucraina.

Forțele ruse au folosit teritoriul belarus pentru a lansa atacuri atunci când au invadat Ucraina pentru prima dată, în februarie 2022.

Luna trecută, Lukașenko a respins orice idee conform căreia Minsk ar putea fi implicat și mai mult în război, dar a afirmat că, alături de Rusia, țara sa se va apăra în cazul unei agresiuni.

Belarusul este de mult timp ostracizat de țările occidentale din cauza situației drepturilor omului, inclusiv a detenției a sute de opozanți pe care opoziția îi consideră prizonieri politici.

Lukașenko a eliberat grupuri de opozanți din închisoare, ca parte a unui proces de îmbunătățire a relațiilor cu Statele Unite.

Tihanovskaia: Ucraina arată cum trebuie tratați dictatorii

Svetlana Tihanovskaia, principala lideră a opoziției din Belarus, a spus că declarațiile directe ale lui Zelenski reprezintă cea mai bună modalitate de a-l aborda pe Lukașenko, care se află la putere din 1994.

„Ucraina demonstrează astăzi cum trebuie tratați dictatorii — numai dintr-o poziție de forță. Iar Ucraina dispune de această forță”, a afirmat Tihanovskaia într-un comunicat.

„Dacă Lukașenko dorește cu adevărat pacea, trebuie să o dovedească prin fapte, nu prin cuvinte. Trebuie să înceteze orice sprijin acordat agresiunii ruse, să pună capăt implicării Belarusului în război și să nu mai servească drept instrument al Kremlinului. Trebuie să elibereze prizonierii politici și să inițieze un dialog autentic cu poporul belarus.”

ISW: Belarusul pregătește terenul pentru o viitoare reacție

Președintele ucrainean a menționat acum că în Belarus există repetitoare rusești și belaruse, referindu-se probabil la sistemele care permit forțelor ruse să lanseze drone ghidate la distanțe mai mari și cu o precizie sporită, notează ISW.

Zelenski a afirmat anterior că forțele ruse au folosit Belarusul ca „mijloc tehnic” pentru a ocoli sistemele ucrainene de interceptare a dronelor și pentru a lansa atacuri cu drone Shahed împotriva vestului Ucrainei.

Pe de altă parte, oficialii din Belarus continuă să folosească ca pretext afirmațiile privind un presupus atac ucrainean recent asupra unui autobuz civil de pasageri din Rusia pentru a justifica o reacție viitoare, potrivit Institutului pentru Studiul Războiului.

Reprezentantul permanent al Belarusului pe lângă Comunitatea Statelor Independente (CSI), Igor Nazaruk, a declarat vineri că Belarus își rezervă dreptul de a lua măsuri „în ceea ce privește Ucraina” pentru a proteja securitatea cetățenilor belaruși.

Oficialii ruși și belaruși au acuzat Ucraina că a lovit un autobuz de pasageri care ar fi transportat copii în regiunea Briansk pe 17 iunie. Rusia și Belarus vor folosi probabil presupusul atac ucrainean din regiunea Briansk pentru a legitima pachetele de atacuri la scară largă ale Rusiei împotriva Ucrainei, ca răspuns la presupusele atacuri ale Ucrainei împotriva civililor, mai afirmă ISW.