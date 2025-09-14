Mesaj dur de alarmă de la Traian Băsescu: „Pe 28 septembrie, seara, Putin şi ai lui pot fi la graniţa României!”

Fostul presedinte al Romaniei, Traian Basescu, la o discutie privind parcursul european al Republicii Moldova, in Chisinau, 28 mai 2024. FOTO: Inquam Photos / Elena Covalenco

Fostul președinte Traian Băsescu a transmis un mesaj dur de avertizare înainte de alegerile parlamentare ce vor avea în Republica Moldova la sfârșitul acestei luni.

„Pe 28 Septembrie, seara, Putin şi ai lui pot fi la graniţa României!”, a scris Băsescu pe pagina sa de Facebook, adăugând că lupta electorală de peste Prut este extrem de strânsă.

„Sunt `cap la cap` forţele politice pro-europene şi partidele pro-ruse. Foarte probabil, ca şi la prezidenţiale, rezultatul alegerilor va fi decisiv influenţat de votul oamenilor din diaspora”, a subliniat fostul președinte român.

„Peste un million de cetăţeni ai Republicii Moldova trăiesc şi muncesc în ţări ale UE, beneficiind de cetăţenia română”, a spus Băsescu, în mandatul căruia a fost simplificată acordarea cetățeniei române pentru cei de peste Prut, el spunând chiar în urmă cu câțiva ani că „aş putea spune că am dat cetăţenie la 700 de mii de cetăţeni ai Republicii Moldova”.

Potrivit fostului șef de stat, pe 28 Septembrie, viitorul Republicii Moldova dar şi securitatea României vor fi decisiv influenţate de votul lor, al celor din diaspora.

„O victorie a stângii pro-moscovite ar aduce în Parlament şi în guvernul de la Chişinău marionetele lui Putin iar la frontiera României o ţară supusă ordinelor şi controlului Moscovei. Participarea diasporei şi votul pentru forţele pro-europene, va determina continuarea procesului de integrare a Republicii Moldova în UE, dar şi securitate la Frontiera de Răsărit a României”, a mai scris Băsescu pe Facebook.