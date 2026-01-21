Mesaj pentru Europa, după discursul lui Trump de la Davos: „Tăceți din gură și vindeți Groenlanda”

Senatorul american Lindsey Graham discută cu presa după întâlnirea tensionată de la Casa Albă dintre președintele american Donald Trump și președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Washington, DC, 28 februarie 2025. FOTO: Carol Guzy/ZUMA Press Wire/Shutt / Shutterstock Editorial / Profimedia

Senatorul republican american Lindsey Graham a afirmat că intenționează să îi îndemne pe liderii europeni să vândă Groenlanda Statelor Unite, după ce discursul președintelui Donald Trump de la Davos l-a convins că națiunea americană are nevoie de insula arctică din motive de securitate națională, scrie CNN.

„Nu vom lua Groenlanda cu forța, dar avem nevoie de Groenlanda din motive foarte bune”, le-a spus Graham reporterilor, după lungul discurs al lui Trump ținut în Elveția. Președintele „m-a convins că, dacă deținem acest teritoriu, îl putem fortifica într-un mod diferit”, a adăugat republicanul.

Graham, unul dintre cei mai apropiați aliați republicani ai lui Trump în Senatul SUA, a mai spus că acum îi sfătuiește pe oficialii europeni să înceapă negocierile privind proprietatea asupra teritoriului danez „dacă au puțină minte”, argumentând că acest lucru ar consolida în cele din urmă NATO.

Declarațiile senatorului republican din Carolina de Sud au venit după ce a discutat cu președintele finlandez Alexander Stubb, care a părut profund îngrijorat de declarațiile lui Trump de la Davos.

Graham a recunoscut că Stubb era îngrijorat, spunând că „toată lumea din Europa este îngrijorată”, dar a afirmat că a insistat în fața liderului finlandez să nu se opună eforturilor lui Trump de preluare a Groenlandei.

„M-am săturat ca Europa să continue să afirme: «Oh, spuneți-i să…»”, a afirmat Graham. „Nu, voi să tăceți din gură. Nu o să-i spun eu, mergeți și spuneți-i voi”, a adăugat el.

Stubb, care se consulta cu consilierii săi după discursul lui Trump, a refuzat să răspundă la întrebări.

Donald Trump a promis miercuri, în discursul de la Forumul Economic Mondial de la Davos, că nu va recurge la forță pentru a anexa Groenlanda, teritoriu autonom care aparține Regatului Danemarcei.

„Lumea a crezut că voi folosi forța. Nu am nevoie să folosesc forța. Nu vreau să folosesc forța. Nu voi folosi forța”, a spus Trump, referindu-se la amenințarea lui de a prelua insula arctică pe care dorește să o plaseze sub controlul SUA.

Dar el a susținut în același timp că Statele Unite sunt singura „mare putere” care „este capabilă să apere Groenlanda” și a acuzat Danemarca de „nerecunoștință”.

„Orice aliat din NATO are obligația să-și poată apăra propriul teritoriu. Și este un adevăr că nicio națiune sau grup de națiuni nu este în măsură să apere Groenlanda, cu excepția Statelor Unite. Suntem o mare putere, mult mai mare decât își imaginează lumea”, a mai afirmat Trump.

Mai devreme în cursul zilei de miercuri, în cadrul unei discuții cu public ce a fost organizată tot la Forumul Economic Mondial, președintele finlandez a afirmat că țările membre ale NATO din Europa se pot apăra și singure, fără sprijinul Statelor Unite în cazul unei agresiuni a Rusiei, însă au nevoie ca echipamentele militare americane achiziționate să funcționeze conform parametrilor.

Întrebat despre capacitatea Europei de a se apăra, Stubb a afirmat următoarele: „Două răspunsuri. Primul este un răspuns direct la întrebarea acestui panel. Poate Europa să se apere? Răspunsul meu este fără echivoc: «Da»”.

Întrebat de moderatoarea discuției dacă și „fără americani”, președintele finlandez a afirmat că și „fără americani, adică…”. „Presupunând în plus că Statele Unite ar întrerupe complet orice fel de cooperare? Ei bine, dacă ne uităm la postura de apărare a Europei, în linii mari, într-o țară precum Finlanda… Deci cum o facem? Avem serviciul militar obligatoriu, un milion de oameni l-au efectuat; putem mobiliza 280.000 de soldați în câteva săptămâni”, a precizat Stubb.