Mesaj RO-Alert în Galați și Tulcea în această dimineață. Posibile „căderi de obiecte din spaţiul aerian”

Locuitorii din nordul județului Tulcea și din Galați au primit, joi dimineață, un nou mesaj RO-ALERT pe fondul războiului declanșat de Rusia în Ucraina, potrivit Agerpres.

În mesajul de alertă extremă transmis la ora 8:40, persoanele sunt îndrumate să se adăpostească în locuri ferite, existând posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian.

Durata alertei extreme anunțată de autorități este de 90 de minute.