Mesaj RO-Alert în miezul zilei în Tulcea, din cauza unei drone. Armata a trimis două avioane de luptă și un elicopter să monitorizeze situația

Populația din nordul județului Tulcea a primit, miercuri după-amiază, un nou mesaj RO-ALERT, după ce o „țintă aeriană” a fost detectată în apropiere de localitatea Vâlcove din Ucraina, după cum a anunțat și MApN.



În mesajul de alertă extremă transmis în jurul 14:20 tulcenii au fost informați cu privire la faptul că există posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian și au fost îndemnați să se protejeze.



Durata alertei extreme a fost de 90 de minute.

Două avioane de luptă și un elicopter, trimise în misiune

Armata Română a anunțat că sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat miercuri, 1 iulie, ora 13.20, o țintă aeriană la o distanță de aproximativ 30 de kilometri de localitatea Vâlcove, Ucraina.

Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență privind instituirea măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea, un mesaj RO-Alert fiind trimis la ora 14.09.

Două aeronave de luptă Eurofighter Typhoon ale Forţelor Aeriene Britanice din Baza 86 Aeriană Fetești, aflate în Serviciul de Luptă Poliție Aeriană Întărită, și un elicopter IAR 330 Puma al Forțelor Aeriene Române, au decolat la ora 14.10, pentru monitorizarea situației aeriene la granița cu Ucraina.

Nu au fost raportate pătrunderi neautorizate în spațiul național sau cazuri de impact cu solul al vreunui vehicul aerian, conform MApN.