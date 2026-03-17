Mesaj Ro-Alert în Tulcea. Populația, avertizată că este posibil să cadă obiecte din spațiul aerian

Populația din nordul județului Tulcea a primit, marți, în jurul orei 19:17, un mesaj RO-Alert prin care este avertizată cu privire la posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian, în contextul războiului din Ucraina, a scris Agerpres.

În mesaj, autoritățile le recomandă persoanelor care au primit alerta să se adăpostească în locuri sigure.

„În lipsa unui adăpost, rămâneți în interiorul casei, departe de geamuri și pereți exteriori. Durata estimată a alertei: 90 de minute”, mai scrie în mesajul RO-Alert de marți seară.

RO-Alert în zonă și noaptea trecută, pe fondul atacurilor ruse asupra Ucrainei

Un mesaj Ro-Alert a fost emis în zonă și în noaptea de luni spre marți, la ora 1:55, în contextul în care forțele ruse au executat o nouă serie de atacuri cu drone asupra unor obiective civile și de infrastructură din Ucraina, în proximitatea frontierei fluviale cu România din județul Tulcea, a informat Ministerul Apărării Naționale (MApN).

„Au fost raportate elemente de vehicul aerian căzute pe teritoriul național în zona localități Plauru. După încetarea alertei aeriene, în jurul orei 3.00, o echipă de cercetare a început verificări în teren. Până la acest moment nu a fost identificată zona de impact. Căutările vor continua odată cu îmbunătățirea vizibilității”, a mai declarat MApN în comunicatul de marți dimineață.

Ministrul Apărării: „Azi-noapte au venit 21 de drone înspre România”

Ulterior comunicatului MApN, în cadrul unor declarații de presă la Parlament, ministrul Apărării a spus că noaptea trecută „au venit 21 de drone înspre România”, însă acestea nu au intrat în spațiul aerian național.

„Situaţia de la Plauru de noaptea trecută nu a presupus o incursiune în spaţiul aerian românesc. Azi-noapte au venit 21 de drone înspre România, nu au intrat în România. Se întâmplă, uneori, să mai intre pentru o porţiune foarte îngustă. Avem măsuri pentru a contracara aceste situaţii în funcţie de gravitatea consecinţelor”, a declarat Radu Miruță, citat de News.ro.

El a menționat că „nu tot timpul putem să prindem pe radare aceste situaţii”.

„E o chestiune de relief, e o chestiune şi de zona în care se poate angaja o dronă, că nu poţi să dai o dronă jos dacă asta presupune explozia deasupra deasupra a două-trei case. Armata Română analizează toate aceste scenarii”, a mai declarat ministrul Radu Miruță.

FOTO: Angel Luis Martin Ojeda | Dreamstime.com