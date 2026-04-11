Mesaje de Paște 2026. Cele mai inspirate urări, felicitări de trimis către cei dragi. Paște fericit!

Credincioșii ortodocși și greco-catolici sărbătoresc în această noapte Învierea Domnului – Paștele. E momentul să le trimiteți celor dragi cele mai frumoase mesaje de Paște.

Mesaje de Paște 2026 pentru familie

Hristos a înviat! Fie ca lumina Învierii să îţi umple sufletul de speranţă, linişte, bucurie şi iubire!

„Căldură în suflet, familie reunită, sentimente împărtășite, satisfacție maximă și baftă la ciocnit ouă!”

Iisus a fost un crin printre spini, iar tu, prin dragostea lui, ai devenit un crin printre crini. Hristos a înviat!

O singură dată pe an e Paştele. O zi specială, îmbogăţită de aroma bucatelor tradiţionale şi parfumul florilor de primavară şi al tău! Paşte fericit!

Pentru unii, Paştele e un moment de întregire a familiei, în care îşi doresc pace şi bucurie. Pentru alţii, e o zi în care se distrează ceva mai mult sau scapă de serviciu ori de şcoală. Pentru mine e pur şi simplu o zi minunată, pe care vreau să o împărtăşesc cu voi. Paşte fericit!

Aş vrea să petrecem Paştele împreună. Deşi ştiu că nu e posibil, îţi voi fi alături cu sufletul şi fie ca speranţa Învierii să mi te aducă aproape în curând! Paşte fericit!

Redescoperă sentimentele sincere ce ţi se adăpostesc în suflet, fii mai bun cu cei ce au nevoie de dragoste şi sprijin şi la fel de iubitor şi plin de caldură cum numai tu ştii să fii!

Un iepuraş cu boticul alb, a venit la voi în prag. Să v-aducă oul roşu, care să vă umple coşul. Hristos a înviat!

Mesaje de Paște 2026 pentru prieteni

”Învierea Domnului să îţi aducă în suflet bucurie şi iubire. Paște Fericit alături de cei dragi!”

”Învierea Domnului să vă aducă armonie în casă şi în gând, împăcare şi regăsirea înţelepciunii în sânul familiei. Hristos a înviat!

”Cei care se războiesc să aducă pace, cei care se urăsc să ştie să iubească, iar cei bogaţi să înveţe să dăruiască. Hristos a înviat!”

”Poate o să ţi se pară complet lipsit de originalitate, dar ştii că vorbele simple sunt şi cele mai frumoase. Aşa că Hristos a înviat!”

”Sfintele sărbători de Paşte să vă aducă linişte în suflet, multă bucurie, sănătate, fericire şi puterea de a dărui şi ajuta semenii. Hristos a Înviat!”

Urări de Paște pentru cei apropiați

„Azi, în zi de sărbătoare să coboare liniştea şi pacea. Minunea Învierii lui Iisus să dăinuie în inimile voastre, să vă lumineze viaţa şi să vă aducă renaşterea credinţei, speranţei şi bucuriei cu bunătate şi căldură în suflet. Hristos a înviat!”

„Bucuria vine din lucruri mărunte. Liniştea vine din suflet. Lumina vine din inima fiecăruia. Paşte Fericit!"

„Ce am greșit – să ne fie iertat, ce am iubit – să ne lumineze calea, ce am sperat – să se realizeze, ce am sacrificat – să nu simtă durere, ce vrem să devenim – să ne fie pus în suflet din Sufletul Inegalabil al Lui Hristos, ca să renaștem în bucurie! Hristos a Înviat!”

Sper ca Paştele să-ţi întărească încrederea şi speranţa! Hristos a înviat!