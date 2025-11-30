Mesaje de Sfântul Andrei. Cele mai inspirate mesaje, urări, sms-uri pe care să le trimiți pentru Andrei sau Andreea de ziua lor onomastică

Icoane pictate în peștera de la Mănăstirea Sfântul Andrei din județul Constanța. Foto: Raciu Mihaela | Dreamstime.com

Sfântul Andrei e o zi importantă pentru sute de mii de români care pe 30 noiembrie își sărbătoresc ziua onomastică. Cum în acest an, ziua de Sf. Andrei pică duminica aveți tot timpul la dispoziție să vă gândiți la cei dragi și să petreceți alături de ei.

Iată o selecție de mesaje de Sf. Andrei pe care să le trimiți celor dragi, în cazul în care … nu ai neapărat inspirație pentru așa ceva. Uneori mesajele simple sunt cele mai bună idee.

Mesaje de Sfântul Andrei 2025 pentru prieteni

La mulți ani de Sfântul Andrei! Sănătate, bucurii și tot ce îți dorești.

La mulți ani! Să ai o zi minunată, plină de zâmbete și surprize frumoase.

Bucură-te de ziua numelui! La mulți ani cu împliniri și noroc!

Fie ca ziua de azi să-ți aducă liniște și fericire. La mulți ani de Sfântul Andrei!

La mulți ani! Îți doresc să ai parte de tot ce este mai bun în viață.

Să fii sănătos/ă, fericit/ă și mereu înconjurat/ă de oameni dragi. La mulți ani!

La mulți ani, cu o zi plină de emoții frumoase și momente speciale.

Îți trimit cele mai calde urări de bine! La mulți ani de Sfântul Andrei!

Fie ca aceasta să fie o zi de neuitat. La mulți ani și multă veselie!

La mulți ani! Să ai parte de succes, energie bună și împliniri.

Mesaje de Sfântul Andrei pentru colegi și șefi

La mulți ani de Sfântul Andrei! Fie ca ziua să fie una deosebită pentru dumneavoastră.

Cu ocazia zilei Sfântului Andrei, vă transmit cele mai sincere urări de sănătate și prosperitate.

Sincere felicitări și cele mai calde urări de bine.Vă doresc o zi de nume plină de liniște și bucurii. La mulți ani!

Cu deosebit respect, vă urez multă sănătate și împliniri.

Cele mai bune gânduri și urări de bine cu prilejul sărbătorii dumneavoastră.

Vă doresc un an plin de reușite și momente frumoase. La mulți ani!

La mulți ani! Să aveți parte de pace sufletească și bucurii alături de cei dragi.

La mulți ani! Să aveți parte de realizări frumoase și armonie.

La mulți ani! Să vă fie drumul plin de succes și echilibru.

Mesaje de Sfântul Andrei cu un conținut religios sau mai personal

La mulți ani și fie că Sfântul Andrei să te călăuzească mereu!

Îți urez „La mulți ani” pentru că porți acest nume și fie că Sfântul Andrei , pe care îl reprezinți, să-și coboare ochii asupra ta și să îți dăruiască fericirea dorită și liniștea interioară.

Fie că Dumnezeu să decoreze fiecare rază de soare care ajunge la ține cu succes, fericire și prosperitate. La mulți ani, Andrei !