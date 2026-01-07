Mesaje de Sfântul Ioan 2026. Cele mai frumoase felicitări, mesaje și urări de Crăciun pentru Ioan, Ioana, Ionuț, Ionel, Nelu, Jean, Nela, Jana sau Ionela

Imediat după Anul Nou și Sfântul Vasile, credincioșii ortodocși au parte de o altă sărbătoare. Pe 7 ianuarie aceștia îl sărbătoresc pe Sfântul Ioan.

Aproape 2 milioane de români îşi vor sărbători onomastica miercuri, la praznicul Sfântului Ioan Botezătorul. Potrivit datelor furnizate anul trecut de Direcţia pentru Evidenţa Persoanei, era vorba de aproape 2 milioane de români, dintre care 1.3 milioane erau bărbați şi circa 650,000 femei.

Hotnews a apelat la Chatgpt pentru o selecție de mesaje de Sfântul Ioan 2026 pentru a le trimite rudelor, prietenilor, colegilor care astăzi își sărbătoresc ziua onomastică.

Mesaje de Sfântul Ioan 2026 pentru rude

La mulți ani de Sfântul Ioan! Să ai parte de sănătate, bucurii și împliniri!

Fie ca Sfântul Ioan să te ocrotească și să-ți lumineze drumul în fiecare zi.

La mulți ani cu pace în suflet, iubire și noroc!

Îți doresc o zi onomastică plină de zâmbete și momente frumoase.

Sfântul Ioan să-ți aducă liniște, credință și speranță.

La mulți ani! Să fii mereu înconjurat de oameni buni și gânduri senine.

Bucurie, sănătate și vise împlinite de Sfântul Ioan!

Fie ca această zi specială să-ți aducă numai vești bune.

Mesaje de Sfântul Ioan 2026 pentru colegi

La mulți ani și un an plin de realizări și reușite!

Sfântul Ioan să te călăuzească și să-ți dea putere în tot ce faci.

Îți doresc o viață senină și plină de împliniri.

La mulți ani! Să ai parte de iubire, respect și armonie.

Gânduri bune și urări sincere de Sfântul Ioan!

Fie ca fiecare zi să-ți fie binecuvântată.

La mulți ani cu sănătate, noroc și voie bună!

Sfântul Ioan să-ți aducă speranță și lumină în suflet.

O zi onomastică minunată, plină de surprize frumoase!

La mulți ani! Să-ți fie viața așa cum ți-o dorești.

Multă fericire și împliniri pe toate planurile!

Sfântul Ioan să-ți fie mereu alături și să te protejeze.

La mulți ani cu inima plină de bucurie!

Mesaje de Sfântul Ioan 2026 pentru prieteni

Să ai parte de succes, sănătate și iubire adevărată.

Gânduri curate și urări din suflet de ziua numelui!

Fie ca această zi să fie începutul unui an mai bun.

La mulți ani! Să nu-ți lipsească nimic din ce contează.

Sfântul Ioan să-ți dăruiască pace și echilibru.

Bucurie în casă și liniște în suflet!

La mulți ani cu zâmbetul pe buze și optimism!

Îți doresc ca toate dorințele frumoase să se împlinească.

Sfântul Ioan să te binecuvânteze astăzi și întotdeauna!