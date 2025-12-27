Mesaje de Sfântul Ștefan 2025. Cele mai frumoase felicitări, mesaje și urări pentru Ștefan, Ștefania de ziua onomastică

Slujbă de Sfântul Ștefan la Mănăstirea Pissiota cu Hramul Nașterea Maicii Domnului din comuna Poienarii Burchii, județul Prahova, Foto: AGERPRES

Imediat după Crăciun, credincioșii ortodocși au parte de o altă sărbătoare. Pe 27 decembrie aceștia îl sărbătoresc pe Sfântul Ștefan. Acesta este considerat drept primul mucenic sau martir creștin condamnat la moarte de autorități.

Peste jumătate de milion de români își sărbătoresc astăzi ziua onomastică, potrivit datelor oficiale de anul trecut, fie că poartă numele Ștefan, Ștefania, Fănel, Fănică etc.

Cu siguranță printre membrii familiei, printre prieteni, colegi se numără cel puțin o persoană dragă care se numește Ștefan sau Ștefania.

Iată o selecție de mesaje, urări, felicitări realizate cu ajutorul Chatgpt pe care le puteți trimite de Sf. Ștefan.

Mesaje de Sfântul Ștefan 2025 pentru cei dragi

La mulți ani de Sfântul Ștefan! Să ai parte de sănătate, bucurii și împliniri!

Fie ca Sfântul Ștefan să te ocrotească și să-ți lumineze drumul în fiecare zi.

La mulți ani! Să fii mereu înconjurat de oameni dragi și de gânduri bune.

Îți doresc o zi onomastică plină de zâmbete și momente frumoase!

La mulți ani cu sănătate, pace sufletească și succes în tot ce faci!

Sfântul Ștefan să-ți aducă liniște, speranță și putere pentru visele tale.

Fie ca această zi specială să fie începutul unui an plin de realizări!

La mulți ani! Să ai parte de iubire, noroc și multă fericire.

Îți trimit gânduri bune și urări sincere de bine de ziua numelui tău.

Sfântul al cărui nume îl porți să te călăuzească mereu.

La mulți ani fericiți! Să nu-ți lipsească zâmbetul și optimismul.

Îți doresc o viață senină, plină de împliniri și clipe frumoase.

Mesaje de Sfântul Ștefan 2025 pentru prieteni

De Sfântul Ștefan, să se împlinească toate dorințele tale bune!

Multă sănătate, bucurii mărunte și succese mari! La mulți ani!

Fie ca binecuvântarea Sfântului Ștefan să fie mereu asupra ta.

La mulți ani! Să ai parte de zile luminoase și oameni sinceri alături.

Îți doresc ca fiecare pas să te apropie de fericirea ta.

Sfântul Ștefan să-ți aducă putere, înțelepciune și curaj.

O zi onomastică minunată, plină de surprize plăcute!

La mulți ani cu sănătate și voie bună!

Să-ți fie inima plină de pace și casa plină de bucurie.

De ziua numelui tău, îți doresc tot ce este mai bun pe lume.

Mesaje de Sfântul Ștefan 2025 pentru cei colegi

Fie ca norocul să te însoțească la fiecare pas!

La mulți ani! Să ai parte de recunoștință pentru ce ai și speranță pentru ce urmează.

Sfântul Ștefan să te apere de rele și să-ți aducă lumină în suflet.

Îți doresc o viață frumoasă, așa cum îți este și sufletul.

La mulți ani binecuvântați și plini de realizări!

Să ai mereu puterea de a merge înainte cu încredere.

De Sfântul Ștefan, să te bucuri de tot ce este important pentru tine.

La mulți ani! Să-ți fie fiecare zi un motiv de recunoștință.

