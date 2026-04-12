Mesajele lui Peter Magyar și Viktor Orban, în timp ce Ungaria a intrat în ultima oră de vot

Peter Magyar și Viktor Orban, după ce au votat la alegerile din Ungaria, scrutin ce decide direcția țării

Cu câteva ore înainte de închiderea urnelor, Peter Magyar și Viktor Orban au dat noi mesaje către alegători prin care fiecare dintre ei își îndeamnă simpatizanții să iasă la vot. Cu două ore înainte ca votul să se încheie, prezența la vot era una record, chiar mai mare decât s-a înregistrat în total la alte scrutine.

„Fiecare vot poate fi decisiv. Trebuie să tragem tare, ca totul să se termine acum. Votați și încurajați oamenii să voteze”, a scris liderul formațiunii Tisza pe Facebook.

De partea cealaltă, Viktor Orban a scris că „pacea și securitatea Ungariei pot să depindă astăzi de un singur vot”. „Astăzi trebuie să apărăm Ungaria, astăzi niciun patriot nu poate sta acasă”, a scris premierul Ungariei, care poate pierde puterea după 16 ani.

Mesajul lui se încadrează în linia de comunicare adoptată de partid pe parcursul întregii campanii, descrisă de Andrea Virág, directoare de strategie la Institutul Republikon, un think-tank de la Budapesta, într-un interviu acordat HotNews.

Prezență record la alegeri

Peste 74,23% din alegători au votat până la ora 17.00, anunță presa maghiară. Este un nou record stabilit la alegerile din Ungaria. Au votat până la 17.00, adică cu două ore înainte de închiderea urnelor, mai mulți oameni decât au făcut-o toată ziua, la scrutinele anterioare.

Recordul anterior a fost stabilit la alegerile parlamentare din 2002, când au votat în întreaga zi 70,53% dintre alegători, scrie Telex. Publicația amintește că, în turul al doilea de atunci, a fost prezența ușor mai ridicată, însă scrutinul nu a mai fost organizat la nivel național, deci comparația se face cu primul tur.

