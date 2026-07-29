Mesajele trimise la Autoritatea Navală Română, care au dus la evacuări în Portul Constanța: „Mai multe bombe plantate. Nu vei avea timp să le găsești”

Două apeluri de amenințare de pe numere de Ucraina și Polonia au fost făcute la sediul Autorității Navale Române, a transmis ministrul Apărării, Radu Miruță. Digi24 publică și mesajul transmis, cel care a dus la evacuări la mai multe clădiri din Portul Constanța.



Mesajele de amenințare cu bomba au fost transmise în limba română, de pe numere de telefon din Ucraina și Polonia, iar mesajele au fost generate cu inteligența artificială, a spus ministrul Apărării, la Digi24.



Care a fost mesajul transmis? „Există mai multe bombe plantate în clădirea Portului și în terminalul de pasageri. Sunt deghizate în diverse obiecte, așa că nu vei avea timp să le găsești înainte să explodeze. Dacă nu vrei să te rănești, cel mai bine este să pleci”.

Ministrul Radu Miruță a mai spus și că au fost „oameni evacuați din niște clădiri – unde cei de la Serviciul Român de Informații au considerat”.

Alerta cu bombă vine la mai bine de o lună de când o dronă maritimă a explodat în Portul Constanța. Autoritățile au anunțat apoi că drona făcea parte dintr-un grup de alte patru drone ucrainene, asupra cărora Armata Ucrainei a pierdut controlul.