Mesajul de la 21.25 și „ora de foc” din tabăra Veștea. Dezvăluiri în premieră despre ce le-au transmis Predoiu, Gorghiu și premierul desemnat puciștilor pe grupul de Whatsapp

HotNews a reconstituit ultimele ore din jurul premierului desemnat înaintea votului decisiv pentru învestirea guvernului Veștea, așa cum a reieșit ea din mesajele de pe grupul de Whatsapp al liberalilor care l-au urmat.

Este luni, ora 21.25, cu cinci minute înainte de începerea ședinței de învestire, iar Adrian Veștea este așteptat în Parlament de un comitet de primire format din parlamentarii PNL anti-Bolojan.

Zile de negociere, întâlniri secrete prin vile de protocol și telefoane între adversarii politici și acum punctul culminant: Va reuși PSD, alături de un grup din PNL, să impună premierul desemnat de Nicușor Dan?

Premierul desemnat zâmbește și le dă mesajul final: situația este sub control după întâlnirea cu George Simion de la sediul AUR. În mai puțin de o oră se instalează însă panica.

Iar Adrian Veștea și susținătorii săi, trec de la extaz și zâmbete, la agonie și fugă. Urmează reconstituirea.

„Ne întâlnim jos”

Un grup de parlamentari trăiește intens momentul: sunt deputații și senatorii care au decis să i se opună lui Ilie Bolojan și să meargă alături de PSD într-un guvern Veștea.

În total, aproximativ 20 de nume, multe sonore, precum Cătălin Predoiu, Alina Gorghiu, Lucian Bode sau Nicoleta Pauliuc. Toți și-au asumat riscul să fie excluși din PNL dacă numele propus de președinte nu ajunge la Palatul Victoria.

După ora 21, apare un mesaj de mobilizare și organizare al taberei anti-Bolojan: „ne întâlnim jos pentru a-l întâmpina pe Adrian Veștea cu care urcăm în plenul Camerei”. Imaginea unei echipe care își conduce reprezentantul spre victorie.

Tabăra evită presa când intră în sala de plen.

„Cu acest mesaj am intrat să votăm guvernul”

Veștea tocmai finalizase o întâlnire la sediul AUR cu George Simion. Din mărturiile celor care l-au întâmpinat pe premierul desemnat „starea de spirit era una pozitivă”. Inclusiv cei mai pesimiști au fost liniștiți.

„La 21.25, Veștea ne-a dat asigurări că totul este ok și că există voturile pentru învestirea Guvernului. Cu acest mesaj am intrat să votăm guvernul, convinși că situația este sub control”, au declarat, pentru HotNews.ro, surse parlamentare participante la eveniment.

Deși scenariul amânării votului circula de câteva ore printre senatori și deputați, Alina Gorghiu și Cătălin Predoiu au dat și mesaje „liniștitoare” că luni seara guvernul Veștea va fi învestit de Parlament cu voturile AUR sau „unor parlamentari AUR”.

„Am fost informați că unii se vor întoarce”

„Gorghiu și Predoiu erau convinși că avem voturile. Chiar dacă se discuta pe holuri că AUR va ieși din sală, noi am fost informați că unii se vor întoarce și vor asigura majoritatea necesară”, au dezvăluit surse politice pentru HotNews.

Deplasarea lui Veștea la sediul AUR pentru o discuție finală cu George Simion era garanția că subiectul era închis, iar „Bolojan va suferi o înfrângere”.

„Noi știam că Simion a promis duminică, la Vila Lac, că dă voturile. Thuma și Neacșu au spus că avem voturile, că AUR a primit tot ce a dorit. Veștea la sediul AUR a fost garanția finală că toate dorințele sunt îndeplinite. Neacșu a ieșit și el să legitimeze AUR. Apoi Simion a pus condiția să apară și Nicușor Dan, a fost o găselniță, promisese că va vota”, descrie atmosfera din tabăra Veștea un participant la discuții.

Toți cei care erau pregătiți să voteze guvernul Veștea au primit asigurări repetate că nimic „rău nu se va întâmpla, că totul a fost negociat și nu vor fi surprize”.

„Să nu ne panicăm”

Primul șoc a fost când George Simion, președintele AUR, a venit la tribună și a anunțat că parlamentarii săi vor ieși din sală.

„Bode a cerut pe grupul de Whatsapp să fie suspendată ședința”

„Bode a fost primul care a reacționat pe grupul de whatsapp, a cerut să fie suspendată ședința pentru negocieri cu AUR. Gorghiu s-a opus și a spus că totul merge mai departe, să nu ne panicăm. Mai mulți parlamentari care doreau să voteze guvernul au anunțat că ei nu votează dacă majoritatea nu este asigurată. Predoiu continua să creadă că avem voturile. Veștea, la fel. Nu au știut ce să facă, pur și simplu au fost șocați”, au recreat atmosfera de luni seara mai mulți participanți la discuții.

Patru parlamentari se sperie și rup rândurile imediat. Nu mai au încredere în planul Veștea-Predoiu-Gorghiu. Plecarea parlamentarilor AUR din sală pune capac poveștii pentru unii, iar încrederea dispare.

Trădarea „trădătorilor”

Mihai Culeafă, Alexandru Andrei, Alexandru Popa și Andrei Teslariu decid să plece și ei. Toate discuțiile trec pe grupul de whatsapp sau pe linie directă. Veștea nu reacționează.

„Era clar că votul de învestire nu va trece. Unii au ales să plece, alții să rămână și să voteze, deși știau că vor pierde și riscă excluderea. Nimeni nu a încercat să oprească ședința. Dacă Neacșu, Thuma, Grindeanu și Veștea au fost păcăliți de Simion, unii au decis să nu se expună, alții au mers până la capăt, semn de loialitate. Toți erau cu Veștea la 21.25, după o oră atmosfera era de dezastru, s-a schimbat radical. A început panica și pe grupul de whatsapp”, au dezvăluit surse parlamentare din tabăra anti-Bolojan.

Grupul se sparge instant

Unii sunt excluși de pe grup. Votul confirmă că Simion și AUR nu au asigurat voturile necesare învestirii guvernului Veștea.

Grupul se sparge instant. Veștea este surprins când pleacă singur pe scările din Parlament. Este întrebat dacă se înscrie în PSD sau își face partid. Alături de el mai stă doar aghiotantul său, comitetul de primire l-a abandonat. Fiecare încearcă să își salveze pielea după ora care i-a dus de la extaz la excluderea din PNL.