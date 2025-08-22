Mesajul fostului președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, înaintea vizitei liderilor europeni: „Tovarăşe Macron, nu vom uita”

Igor Dodon, fostul preşedinte prorus al Republicii Moldova, în prezent liderul Partidului Socialiştilor din Republica Moldova (PSRM), aflat în opoziţie, îi acuză pe liderii europeni că vin la Chişinău săptămâna viitoare pentru a susţine partidul de guvernământ PAS în alegerile parlamentare ce au loc o lună mai târziu şi consideră vizita un amestec în treburile interne ale ţării, notează News.ro.

„Săptămâna viitoare, o delegaţie mare va veni din nou în Moldova pentru a o susţine pe Maia Sandu. Consider că asta este o intervenţie directă în treburile interne ale Republicii Moldova. Imaginaţi-vă dacă Putin sau Lukaşenko ar fi venit de Ziua Independenţei atunci când am avut alegerile prezidenţiale din 2020. Ce scandal s-ar fi stârnit, inclusiv în capitalele europene. Dar lor le este permis să treacă peste toate liniile roşii doar ca să-şi susţină aici, în Moldova, marionetele, soroșiştii şi globaliştii”, a reacţionat vineri Igor Dodon.

În emisiunea sa online „În direct cu Igor Dodon”, fostul preşedinte al Moldovei s-a adresat direct preşedintelui Franţei, Emmanuel Macron, care se numără printre oficialii aşteptaţi la Chişinău, şi i-a transmis că „nu va uita” pretinsa interferenţă, relatează NewsMaker.

„Tovarăşe Macron, stimate Macron, nu vom uita asta. Este împotriva intereselor cetăţenilor Republicii Moldova. Dar în orice caz, la această chestiune ne vom întoarce cândva. Noi ne respectăm partenerii francezi, dar voi trebuie să sprijiniţi Moldova, nu marioneta Maia Sandu şi grupul ei criminal organizat, PAS”, a spus Dodon.

Trei lideri europeni vor merge într-o vizită comună la Chișinău

Președintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz și premierul polonez Donald Tusk se vor deplasa la Chișinău pe 27 august când Republica Moldova sărbătorește Ziua Independenței, relateză Reuters și Ziarul de Gardă.

„Liderii vor reafirma sprijinul lor deplin pentru securitatea, suveranitatea și parcursul european al Moldovei”, precizează administrația prezidențială franceză.

„Prin prezența lor, partenerii europeni își reconfirmă încrederea în Republica Moldova și sprijinul pentru drumul nostru european”, a transmis și Chișinăul.