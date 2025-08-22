Trei lideri europeni vor merge într-o vizită comună la Chișinău: „Vor reafirma sprijinul lor deplin pentru parcursul european”

Președintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz și premierul polonez Donald Tusk se vor deplasa la Chișinău pe 27 august când Republica Moldova sărbătorește Ziua Independenței, relateză Reuters și Ziarul de Gardă.

„Liderii vor reafirma sprijinul lor deplin pentru securitatea, suveranitatea și parcursul european al Moldovei”, precizează administrația prezidențială franceză.

„Prin prezența lor, partenerii europeni își reconfirmă încrederea în Republica Moldova și sprijinul pentru drumul nostru european”, a transmis și Chișinăul.

Președintele român Nicușor Dan va merge la rândul său la Chișinău, dar pe 31 august când se sărbătorește Ziua Limbii Române, potrivit administrației prezidențiale de la Chișinău.

Vizita lor vine cu o lună înainte de alegerile parlamentare din Republica Moldova care sunt văzute drept un test cheie pentru parcursul european al țării.

Oficialii moldoveni au acuzat în repetate rânduri Rusia că se amestecă în politica internă a țării prin alimentarea sentimentele pro-Moscova în încercarea de a răsturna guvernul, care urmărește să consolideze legăturile cu Occidentul. Moscova a negat acuzațiile.