Mesajul lui Băsescu despre criza politică: „Mai vedem la toamnă!”

Fostul președinte Traian Băsescu spune că există un „consens” pe scena politică, în sensul că nici liderii PSD și PNL, nici președintele și nici Parlamentul nu vor anticipate, așa că „fiecare primeşte ce vrea” în afară de țară, care nu are un guvern cu drepturi depline.

„Grindeanu nu vrea anticipate şi nici să fie premier pentru că nu ar trebui să repare dezastrul lăsat de Marcel, să salveze PNRR şi să corecteze angajamentele dubioase din SAFE. Bolojan nu vrea anticipate, dar vrea să rămână premier interimar pe termen nelimitat. Nu contează că printr-o moţiune de cenzură a primit “ordin constitutional de evacuare” din Palatul Victoria, el vrea la Palat”, a scris Băsescu pe contul său de Facebook.

Fostul președinte afirmă că nici Nicușor Dan nu vrea alegeri anticipate, „dar vrea ca partidele să-i facă treaba şi să aleagă ele un candidat cu care să se evite anticipatele”.

„Parlamentul vrea vacanţă şi ar vota orice candidat pentru că nu vrea anticipate, dar nu are un nume de premier desemnat”, a spune Băsescu.

„În sfârşit consens. Fiecare primeşte ce vrea. Doar ţara nu primeşte un guvern legitim. Mai vedem la toamnă!”, a mai scris el pe rețeaua de socializare.

La 55 de zile de când România nu are un Guvern cu puteri depline, politicienii nu au ajuns la un consens și în weekend au declanșat un adevărat război al declarațiilor în mediul online.