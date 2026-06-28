Război total în online între PSD și PNL. Zid în jurul liderilor și atacuri în rafală la adversari: Ilie Bolojan „se crede un salvator mesianic” / Sorin Grindeanu, „turistul din avioanele Nordis”

La 54 de zile de când România nu are un Guvern cu puteri depline, politicienii nu au ajuns la un consens și în acest weekend au declanșat un adevărat război al declarațiilor în mediul online. Pozițiile celor două tabere par acum inconciliabile.

Criza politică din România, declanșată de căderea Guvernului Bolojan după moțiunea de cenzură comună a PSD și AUR, nu dă semne să se rezolve.

După tentativele eșuate ale președintelui, prin desemnearea lui Eugen Tomac și a lui Adrian Veștea, Nicușor Dan a convocat marți din nou partidele la consultări pentru a găsi un nou șef care să preia frâiele Executivului.

Două variante de premier

Până vineri, șeful statului a avut două opțiuni pe masă pentru formarea unui guvern minoritar: șeful PSD, Sorin Grindeanu, și europarlamentarul Siegfried Mureșan, propus de PNL, USR și UDMR.

Dan a convocat noi discuții cu foștii parteneri ai coaliției de guvernare, însă întrunirea s-a încheiat în mai puțin de o oră, fără a ajunge la un consens.

Social-democrații, care au propus un guvern monocolor condus de Sorin Grindeanu, resping varianta unui Executiv PNL-USR-UDMR cu premier Siegfried Mureșan.

După ce Nicușor Dan a acuzat că s-a „revenit la blocajul politic” după ce „PNL și-a schimbat poziția” față de posibilitatea de a susține învestirea unui guvern minoritar PSD, liderul liberalilor, Ilie Bolojan, a replicat că partidul pe care îl conduce „nu a promis un cec în alb” pentru șeful PSD pentru că „ne-am mai fript”.

Șeful PNL a mai subliniat că nu s-a ajuns la un acord pentru susținerea unui guvern.

Atac de la distanță

Odată cu blocarea negocierilor pentru Guvern, liderii din partidele politice nu dau semne că vor să se așeze la masă ca să discute și au început să se dueleze de la distanță. Tonul l-a dat chiar Sorin Grindeanu, care a spus că PSD nu va înainta altă propunere pentru funcția de prim-ministru, sugerând inclusiv că nu se teme de alegeri anticipate.

Vicepreședintele PNL, Siegfried Mureșan, a acuzat sâmbătă dimineață că cel care s-a râzgândit este liderul PSD, despre care susține că până acum „s-a ferit” să fie premier și „acum dintr-odată își dorește”.

„Speră că îl vom vota de teama alegerilor anticipate. Nu o vom face, iar singurii care au motiv să se teamă de alegeri anticipate sunt politicienii din PSD, care, sub conducerea strălucită a domnului Grindeanu, au ajuns de la 23% la 13%”, a scris Mureșan, pe Facebook.

Ilie Bolojan „blochează” formarea Guvernului, acuză Vasilescu

Primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu (PSD), a declarat, sâmbătă, că liderul PNL Ilie Bolojan propune un premier „care habar n-are cum se trăiește în România”, iar românii „o să-și scrântească limba” să poată să pronunțe numele acestuia, Siegfried Mureșan, notează Agerpres.

„Ilie Bolojan vrea să ne propună acum un prim-ministru care în ultimii 20 de ani nu a stat în România. Habar n-are cum se trăiește în România. Și despre care aflăm, tot de la domnul Bolojan, că este specialist în absorbția de fonduri europene. M-am uitat pe CV-ul lui și cred că singurii bani pe care i-a absorbit domnul Mureșan au fost cei din salariul de europarlamentar”, a spus social-democrata.

Vasilescu l-a acuzat pe Ilie Bolojan că se încăpățânează să rămână în funtea Guvernului și că „blochează” găsirea unei soluții la criza politică. „Iar orice zi în care el rămâne în continuare acolo este o zi pierdută pentru România”, a mai spus primarul PSD, care a mai avut contre cu premierul demis.

Duminică după-amiază, liberalul Siegfried Mureșan a răspuns ironiilor PSD, declarând, pe Facebook, că PSD „va ține mereu România la marginea Europei”.

„Faptul că pesediștii au o problemă cu lunga mea experiență europeană confirmă că, pentru ei, Europa nu este ceva bun, pozitiv, spre care aspiră. Ei nu înțeleg că Europa ne face mai puternici, că suntem parte a culturii și a civilizației europene. În inima lor, mulți politicieni PSD sunt anti-europeni”, a scris Siegfried Mureșan.

„PNL rămâne unit în jurul lui Ilie Bolojan”

Replica pentru Lia Olguța Vasilescu a venit de la deputatul Ionel Bogdan, purtătorul de cuvânt al PNL, care a acuzat PSD că a avut un singur plan după moțiunea depusă alături de AUR, și anume „să rupă și să controleze PNL”, însă partidul „nu mai este dispus să fie anexă nici pentru PSD, nici pentru altcineva”.

„PNL rămâne unit în jurul lui Ilie Bolojan și al direcției de reformă. Iar cei care încearcă și acum, din interior sau din exterior, să întoarcă partidul în trecut, vor avea aceeași surpriză: PNL nu mai este dispus să fie anexă nici pentru PSD, nici pentru altcineva”, a scris Ionel Bogdan, sâmbătă, pe Facebook.

El susține că „PSD nu a venit cu nicio soluție” de guvernare după moțiunea de cenzură pe care a depus-o alături de AUR și care, în 5 mai, a provocat demiterea Guvernului Bolojan.

Un atac împotriva lui Ilie Bolojan a venit și din interiorul PNL. Președintele Consiliului Județean Cluj, liberalul Alin Tișe, l-a acuzat că l-a „trădat” pe șeful statului și a sacrificat interesul țării,

Scenariul numărului 2 din PNL

În disputa politică intervenit și numărul 2 din partidul condus de Ilie Bolojan. Prim-vicepreședintele PNL, Dan Motreanu, a comentat ironic cum ar reacționa cele două partide în cazul în care rolurile ar fi inversate și, de această dată, președintele Nicușor Dan ar propune un social-democrat, fără acordul partidului său, drept candidat la funcția de premier.

Motreanu l-a indicat ca posibil candidat pentru funcția de premier pe „singurul bolojenist” din PSD, primarul municipiului Buzău, Constantin Toma.

„Totul, desigur, exclusiv în numele interesului național”, a adăugat, ironic, Dan Motreanu.

„PSD nu l-ar respinge”

„PSD nu l-ar respinge”, a scris numărul 2 în PSD, Claudiu Manda, într-o postare în care răspunde declarațiilor lui Motreanu.

Manda a susținut că „PSD nu pune orgoliul politic deasupra interesului României”, dar totuși l-a îndemnat pe liderul liberal să „lase scenariile”.

Pe de altă parte, social-democratul l-a acuzat pe liderul PNL, Ilie Bolojan, că „sigur se răzgândește din nou” și că „este un mincinos”.

Lider PNL, atac la Grindeanu

Duminică dimineață, vicepreședintele PNL, Alexandru Muraru, a lansat un atac împotriva șefului PSD, în timp ce a laudat varianta înaintată de liberali și liderii USR și UDMR.

„România are nevoie de un premier care deschide uși la Bruxelles. Nu de unul care a scos sute de mii de cetățeni în stradă”, și-a început pledoaria liberalul în favoarea colegului său de partid, Siegfried Mureșan, susținut pentru a conduce Guvernul de PNL, USR și UDMR.

Liderul PNL Iași a subliniat cariera pe care și-a făcut-o Mureșan în forul legislativ european și a adus în discuție trecutul lui Sorin Grindeanu.

„PSD îl propune pe autorul Ordonanței 13 care a vrut să amnistieze pușcăriașii și pe turistul din avioanele Nordis. Sorin Grindeanu rămâne, înainte de orice, chipul de pe ecranele din noaptea în care jumătate din România era în stradă”, a scris Muraru, într-un mesaj pe Facebook.

„Negocieri cu ușile închise”, acuză Rogobete

Și deputatul PSD Alexandru Rogobete, fost ministru al Sănătăţii, a avut mai multe mesaje sâmbătă seară pe Facebook în care a susținut că țara este „mai importantă decât orgoliile unui singur om care se crede un salvator mesianic în administrație”, fără a da un nume.

Social-democratul a acuzat că se face negocieri cu ușile închise, însă nu a dat detalii, adăugând că se folosește cuvântul „reformă” ca „instrument de propagandă decât ca angajament pentru schimbare”.

„Traversăm o perioadă dificilă din punct de vedere politic și administrativ. Nu se negociază proiecte, nu se negociază principii și nici o viziune pentru viitorul României. Din păcate, se negociază orgoliile unui singur om”, a mai spus Rogobete.

Calculele făcute pentru Guvernul Grindeanu

Primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, a prezentat un scenari optimist în care Sorin Grindeanu ar deveni șeful unui Guvern minoritar cu ajutorul voturilor date Cabinetului Veștea plus cele ale parlamentarilor UDMR, însă nici așa nu ar ajunge la 233 de voturi.

UDMR însă nu și-a schimbat decizia de a face front comun cu PNL și USR și de a-l sprijini pe Siegfried Mureșan pentru funcția de premier.

„Nu am discutat acest subiect. Nu s-a convocat vreo şedință unde acest subiect să fie discutat. Speculații despre viitor nu fac”, a declarat, pentru Digi 24, deputatul UDMR Csoma Botond.

La ora actuală, niciuna din cele două tabere nu au voturile suficiente învestirii, cu toate că președintele Nicușor Dan a declarat că speră la un nou Guvern cu puteri depline să fie format până când parlamentarii intră oficial în vacanță, marți, 30 iunie.