Mesajul lui Ilie Bolojan după ședința conducerii PNL: „Să ne putem întâlni cu fruntea sus cu cetățenii în 2028”

După ședința conducerii liberalilor, PNL a transmis că se vor căuta soluții pentru ca partidul să rămână „pe linia votului covârșitor” al membrilor partidului. Totodată, președintele Ilie Bolojan spune că liberalii trebuie să fie capabili să se întâlnească „cu fruntea sus” cu românii, inclusiv în 2028, când sunt programate alegerile parlamentare.

Potrivit comunicatului PNL, ședința de joi a fost „o întâlnire informală” a președintelui Ilie Bolojan cu liderii partidului în care s-au discutat situația partidului după hotărârea Tribunalului București, care a suspendat deciziile de la Congresul PNL din 21 iunie, inclusiv alegerea noii conduceri, precum și pregătirea pentru sesiunea extraordinară, în timpul căreia Parlamentul ar trebui să adopte legile necesare îndeplinirii jaloanelor din PNRR.

Se caută soluții pentru impasul din justiție

„Ca efect al suspendării de către Tribunalul București a deciziilor Congresului din iunie 2026, PNL va funcționa în continuare conform statutului adoptat în iulie 2025. Aspectele juridice rămân o prioritate pentru Partidul Național Liberal. Opinia generală a fost aceea că deciziile luate la ultimul Congres respectă întru totul spiritul și litera legii”, se spune în comunicat.

Totodată, s-a convenit ca în perioada următoare să se caute soluții pentru menținerea PNL pe direcția decisă prin votul delegaților de la congres.

„Trebuie să rămânem consecvenți, responsabili și să ținem partidul pe direcția în care să ne putem întâlni cu fruntea sus cu cetățenii, inclusiv în 2028. Dacă repetăm greșelile trecutului, înseamnă că nu am înțeles ce s-a întâmplat și de ce suntem în situația de astăzi”, a spus președintele PNL, Ilie Bolojan.

El a dat asigurări că pentru guvernul interimar pe care-l conduce închiderea cu succes a PNRR rămâne cea mai importantă prioritate.

Strategie de izolare a disidenților

Liderii liberali din echipa lui Ilie Bolojan s-au întâlnit joi seara pentru a discuta strategia partidului, după ce Tribunalul București a suspendat hotărârile luate la Congresul PNL din 21 iunie.

În fața deciziei instanței, care nu este definitivă, dar executorie, tabăra Bolojan va încerca să organizeze un nou Birou Politic Național, adică o nouă ședință a conducerii, dar pe vechiul statut, pentru a-i schimba din funcție pe șefii de filiale, au declarat surse liberale pentru Hotnews.

Strategia vizează cele 12 conduceri de filiale care au fost schimbate în luna iunie. După decizia Tribunalului București de miercuri, PNL ar trebui să le redea liderilor dizidenți, precum Alina Gorghiu, Hubert Thuma și Adrian Veștea, conducererea filialelor.

Noua conducere PNL, care a fost suspendată de instanță, a decis să continue să se coalizeze în jurul lui Bolojan și să izoleze liderii din tabăra contestatarilor, care revin pe funcții, însă doar formal. Pe lângă contestatari, revine si Ciprian Ciucu în poziția de prim-vicepreședinte, conform vechiului statut.

Un alt subiect discutat a fost organizarea ședințelor extraordinare pentru adoptarea proiectelor de lege necesare îndeplinirii jaloanelor din PNRR. Liderii liberali au agreat să propună ca ședințele de plen să aibă loc în ultima săptămână din iulie, mai spun sursele liberale care au participat la ședință.