VIDEO Conducerea PNL, în ședință acum. Ce excluderi sunt pe masă din grupul anti-Bolojan
Partidul Național Liberal are marți seară o ședință de Birou Politic Național, în care va începe demersurile pentru excluderea liberalilor care l-au susținut pe Adrian Veștea pentru funcția de premier, a confirmat liderul PNL București, Sebastian Burduja, într-o scurtă declarație la sosire.
12 conduceri de organizații vizate
Liberalii prezenți la ședința BPN discută despre schimbarea conducerii din 12 organizații PNL, potrivit surselor HotNews. Unii dintre noii lideri ar urma să fie deciși chiar astăzi.
Sursele spun că Adrian Veștea, Cătălin Predoiu, Alina Gorghiu, Rareș Bogdan și Lucian Bode nu sunt prezenți la ședință. Congresul a mandatat BPN-ul să declanșeze excluderea lor din partid – măsură așteptată în ședința de astăzi.
Burduja, despre excluderea liberalilor anti-Bolojan: „Suntem obligați”
Când a sosit la ședință, Burduja a fost întrebat de reporteri dacă PNL va începe din această seară demersul de excludere a liberalilor în cauză.
„Suntem obligați să o facem, pentru că sunt decizii luate și ele trebuie puse în aplicare. Asta înseamnă consecvență și credibilitate”, a răspuns liderul PNL București.
„Părerea mea este că ar trebui dați afară toți trădătorii din partid”, a declarat și Mircea Fechet când a ajuns.
La ședință a ajuns și președintele PNL, Ilie Bolojan, care a fost reconfirmat în această funcție la congresul extraordinar de duminică, convocat după scindarea pe care a produs-o în partid decizia președintelui Nicușor Dan de a-i încredința liberalului Adrian Veștea, fără acordul formațiunii, mandatul de formare a Guvernului.
La ședință participă și Dragoș Pîslaru, ministrul interimar al fondurilor europene, care a intrat în PNL și a fost ales vicepreședinte la congresul de duminică.
Liberalii propuși pentru excludere
În această situație sunt Adrian Veștea și 19 liberali care l-au susținut în poziția de premier desemnat, fără consultarea partidului, au declarat pentru HotNews surse politice. Mai exact, este vorba despre:
- Cătălin Predoiu – senator
- Monica Anisie – senator, propusă în Guvernul Veștea
- Sorin Cîmpeanu – senator, propus în Guvernul Veștea
- Nicoleta Pauliuc – senator
- Mihai Veștea – senator
- Andrei Baciu – deputat
- Lucian Bode – deputat
- Alina Gorghiu – deputat
- Ion Iordache – deputat
- Aneta Matei – deputat
- Eduard Mititelu, deputat, propus în cabinetul Veștea
- Ciprian Pandea – deputat
- Răzvan Prișcă, primul liberal care și-a anunțat sprijinul pentru Adrian Veștea
- Sebastian Rusu – deputat
- Ionuț Stroe – deputat
- Adrian Veștea – președinte CJ Brașov
- Rareș Bogdan – europarlamentar
- Hubert Thuma – președinte CJ Ilfov
- Toma Petcu – președinte CJ Giurgiu
- George Scarlat – deputat
Sursele citate indicaseră inițial 18 nume, însă pe listă au fost adăugate alte două: șeful CJ Giurgiu, Toma Petcu, și deputatul George Scarlat.
PNL își poate pierde din forța parlamentară
Pe lista liberalilor propuși pentru excludere sunt 17 deputați și senatori, iar dacă demersul se va concretiza PNL își va pierde o parte importantă din forța pe care o are în Parlament.
Pe de altă parte, surse din partid susțin că excluderea tuturor parlamentarilor prezenți pe lista neagră este puțin probabilă.
Un lider PNL spune că decizia va fi luată individual, de la un caz la altul. În schimb, alți lideri susțin că vor fi dați afară toți cei care au votat Guvernul Veștea.