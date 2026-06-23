VIDEO Conducerea PNL, în ședință acum. Ce excluderi sunt pe masă din grupul anti-Bolojan

Partidul Național Liberal are marți seară o ședință de Birou Politic Național, în care va începe demersurile pentru excluderea liberalilor care l-au susținut pe Adrian Veștea pentru funcția de premier, a confirmat liderul PNL București, Sebastian Burduja, într-o scurtă declarație la sosire.

18:40

12 conduceri de organizații vizate

Liberalii prezenți la ședința BPN discută despre schimbarea conducerii din 12 organizații PNL, potrivit surselor HotNews. Unii dintre noii lideri ar urma să fie deciși chiar astăzi.

Sursele spun că Adrian Veștea, Cătălin Predoiu, Alina Gorghiu, Rareș Bogdan și Lucian Bode nu sunt prezenți la ședință. Congresul a mandatat BPN-ul să declanșeze excluderea lor din partid – măsură așteptată în ședința de astăzi.

Burduja, despre excluderea liberalilor anti-Bolojan: „Suntem obligați”

Când a sosit la ședință, Burduja a fost întrebat de reporteri dacă PNL va începe din această seară demersul de excludere a liberalilor în cauză.

„Suntem obligați să o facem, pentru că sunt decizii luate și ele trebuie puse în aplicare. Asta înseamnă consecvență și credibilitate”, a răspuns liderul PNL București.

Sebastian Burduja, scurtă declarație înaintea ședinței PNL, marți, 23 iunie 2026

„Părerea mea este că ar trebui dați afară toți trădătorii din partid”, a declarat și Mircea Fechet când a ajuns.

Mircea Fechet, declarație la sosire, marți, 23 iunie 2026.

La ședință a ajuns și președintele PNL, Ilie Bolojan, care a fost reconfirmat în această funcție la congresul extraordinar de duminică, convocat după scindarea pe care a produs-o în partid decizia președintelui Nicușor Dan de a-i încredința liberalului Adrian Veștea, fără acordul formațiunii, mandatul de formare a Guvernului.

Ilie Bolojan sosind la ședința PNL, marți, 23 iunie 2026.

La ședință participă și Dragoș Pîslaru, ministrul interimar al fondurilor europene, care a intrat în PNL și a fost ales vicepreședinte la congresul de duminică.

Dragoș Pîslaru a ajuns la ședința de marți, 23 iunie 2026.

Liberalii propuși pentru excludere

În această situație sunt Adrian Veștea și 19 liberali care l-au susținut în poziția de premier desemnat, fără consultarea partidului, au declarat pentru HotNews surse politice. Mai exact, este vorba despre:

Cătălin Predoiu – senator

Monica Anisie – senator, propusă în Guvernul Veștea

Sorin Cîmpeanu – senator, propus în Guvernul Veștea

Nicoleta Pauliuc – senator

Mihai Veștea – senator

Andrei Baciu – deputat

Lucian Bode – deputat

Alina Gorghiu – deputat

Ion Iordache – deputat

Aneta Matei – deputat

Eduard Mititelu, deputat, propus în cabinetul Veștea

Ciprian Pandea – deputat

Răzvan Prișcă, primul liberal care și-a anunțat sprijinul pentru Adrian Veștea

Sebastian Rusu – deputat

Ionuț Stroe – deputat

Adrian Veștea – președinte CJ Brașov

Rareș Bogdan – europarlamentar

Hubert Thuma – președinte CJ Ilfov

Toma Petcu – președinte CJ Giurgiu

George Scarlat – deputat

Sursele citate indicaseră inițial 18 nume, însă pe listă au fost adăugate alte două: șeful CJ Giurgiu, Toma Petcu, și deputatul George Scarlat.

PNL își poate pierde din forța parlamentară

Pe lista liberalilor propuși pentru excludere sunt 17 deputați și senatori, iar dacă demersul se va concretiza PNL își va pierde o parte importantă din forța pe care o are în Parlament.

Pe de altă parte, surse din partid susțin că excluderea tuturor parlamentarilor prezenți pe lista neagră este puțin probabilă.

Un lider PNL spune că decizia va fi luată individual, de la un caz la altul. În schimb, alți lideri susțin că vor fi dați afară toți cei care au votat Guvernul Veștea.