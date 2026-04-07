Mesajul lui Mircea Lucescu în unul din ultimele interviuri acordate

Mircea Lucescu a murit astăzi la vârsta de 80 de ani. Într-unul din ultimele interviuri, acordat ziarului britanic The Guardian înainte de meciul naționalei cu Turcia, Lucescu explica de ce a rămas antrenor al echipei naționale în ciuda problemelor de sănătate.

„Când medicii mi-au spus că pot continua să antrenez, m-am concentrat pe ceea ce trebuia să fac pentru România. Am vorbit cu Federația și mi-au spus că nu pot găsi o soluție pentru această situație”, explica Lucescu în interviul pentru Guardian, preluat și de GOLAZO.ro.

„M-aș fi retras dacă ar fi existat o altă opțiune”

După duelul de la Istanbul din 26 martie, în care România a pierdut calificarea la Campionatul Mondial, Mircea Lucescu a doborât recordul pentru cel mai în vârstă antrenor de echipă națională care stă pe bancă la un meci, potrivit GOLAZO. El avea în ziua meciului vârsta de 80 de ani și 240 de zile.

„Nu sunt în cea mai bună formă, așa că m-aș fi retras dacă ar fi existat o altă opțiune. Dar insist: nu pot să plec ca un laș. Trebuie să credem în șansa noastră de a ne califica”, a declarat Lucescu.

„Nu a fost niciodată vorba de bani”

Inclusiv revenirea la echipa națională, în 2024 după o pauză de 38 de ani de la finalizarea primului mandat, a fost descrisă de Lucescu drept „o datorie” pe care o avea pentru fotbalul românesc.

„Am simțit că era de datoria mea să preiau conducerea echipei naționale. Era datoria mea pentru tot ce mi-a oferit fotbalul românesc de-a lungul timpului. Nu a fost niciodată vorba de bani, de o altă medalie. Am destule trofee. Speram să contribui la schimbarea modului în care funcționează fotbalul românesc la nivel mental”, a precizat Lucescu în interviul pentru The Guardian.

Mircea Lucescu și-a încheiat oficial mandatul de antrenor al echipei naționale de fotbal pe 2 aprilie, după meciul cu Slovacia, partida la care nu a stat pe banca tricolorilor întrucât era internat la Spitalul Universitar din București după ce a leșinat la antrenamentul naționalei.