Mesajul lui Mureșan în timp ce PSD votează dacă susțin Guvernul propus de liberal

Premierul desemnat Siegfried Mureșan a declarat luni dimineață că l-a contactat pe liderul PSD pentru a discuta despre susținerea Executivului cu care va merge în Parlament pentru a cere votul de încrere.

Eurodeputatul liberal a precizat, într-un mesaj pe Facebook, că a făcut „din nou” acest demers.

„I-am transmis documentul de mai jos, care evidențiază clar cum programul nostru de guvernare cuprinde și propuneri ale Partidului Social Democrat.

Documentul arată că, dacă PSD va vota Guvernul, îl va vota pe criterii obiective. Dacă va vota împotrivă, o va face strict pe criterii subiective.

Sunt oricând dispus să discutăm despre programul de guvernare, despre formarea Guvernului și rezolvarea crizei politice din România”, a scris Mureșan.

El a indicat în mesajul de pe Facebook cele 10 puncte, precizând că „programul nostru propune ce cere și PSD”.

În momentul în care premierul desemnat a scris mesajul pe rețeaua de socializare, la PSD se desfășoară ședința la care urmează ca social-democrații să decidă dacă vor susține Cabinetul Mureșan.

Deși s-a întâlnit cu mai multe grupuri parlamentare, până acum premierul desemnat nu s-a văzut cu social-democrații. Mureșan a declarat și anterior că se va întâlni cu liderul PSD, după prezentarea programului de guvernare, însă nu dorește să facă acest lucru la sediul partidului.