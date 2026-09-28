PSD decide oficial votul în privința Guvernului Mureșan

Consiliul Politic Național al PSD se reunește luni, online, de la ora 10:30, pentru a decide dacă social-democrații susțin sau nu guvernul propus de premierul desemnat Siegfried Mureșan.



Biroul Permanent Național al PSD a decis în urmă cu o săptămână să nu susțină Guvernul Mureșan, aceasta fiind recomandarea care trebuie supusă votului în Consiliului Politic Național, care este forul politic care ia decizii în situații de acest tip.



Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a spus de mai multe ori, săptămâna trecută, că parlamentarii social-democrați nu vor susține Guvernul propus de Mureșan și că sunt pregătiți pentru eventuale alegeri anticipate.



El i-a cerut lui Siegfried Mureșan să își depună mandatul.

Ce spune Grindeanu despre anticipate



„Am discutat despre acest lucru în sală împreună cu colegii din PSD. Vom fi pregătiți. Sigur, cel mai repede se pot organiza, din calculele noastre, alegere anticipate, dacă s-ar da drumul procedurii săptămâna viitoare sau în următoarele două săptămâni, undeva în februarie. Partidul Social Democrat va fi extrem de pregătit pentru alegerile anticipate. Cei care încearcă să ne cânte prohodul sau au încercat să ne sape groapa sunt convins, și n-am niciun fel de ezitare în a spune, că vor pica ei în ea”, a afirmat Grindeanu săptămâna trecută la Craiova.



Liderul PSD a spus că, din punct de vedere economic, alegerile anticipate reprezintă însă o variantă care ar trebui evitată.



„Din punct de vedere economic nu e o situație pe care România și-ar dori-o. Eu cred că e o situație pe care ar trebui să o evităm. Cred că ar trebui după această glumă de nominalizare, Siegfried Vasile Mureșan, să venim cu o soluție serioasă și să avem rapid un guvern. Asta este soluția potrivită pentru România. De aceea am și făcut apel în urmă și azi și ieri. Hai să scurtăm perioada. Să-și depună mandatul. Pentru că nu-și dorește să fie prim-ministru domnul Siegfried Mureșan. Prin tot ceea ce a făcut de joi seara de când a fost nominalizat și până acum ne-a arătat că nu-și dorește voturile Partidului Social Democrat. De joi seara și până acum a continuat în aceeași linie cum ne-a obișnuit peste vară. Și atunci de ce să prelungim calvarul? Ca să ce? Ca să meargă în Parlament să ce? Partidul Social-Democrat, la cum stau lucrurile azi, nu va vota acest guvern în mod evident. Și atunci am scurta perioada și am intra într-un alt scenariu rapid”, a mai spus Grindeanu.



El a criticat, de asemenea, și programul de guvernare prezentat de premierul desemnat, despre care a afirmat că nu conține răspunsuri concrete la probleme precum administrația locală, situația financiară a României și politica de investiții.



Pe de altă parte, premierul desemnat, Siegfried Mureșan, a declarat că, dacă PSD nu va vota acest guvern, atunci criza politică se va adânci și se va deschide calea alegerilor anticipate care pot fi convocate la orice moment de către președintele României.

Mureșan susține că PSD ar avea motive pentru votarea programului de guvernare



Mureșan a arătat că așteaptă cu „nerăbdare” să aibă o „discuție serioasă, așezată” cu conducerea PSD.



„Decretul privind desemnarea mea a fost publicat, luni, în Monitorul Oficial. Marți m-am prezentat în grupurile parlamentare ale PNL, ale USR și miercuri în grupul parlamentar al UDMR. Toate aceste trei grupuri parlamentare au confirmat în integralitatea lor sprijinul pentru cabinetul de miniștri. Am lucrat împreună la programul de guvernare, miniștrii, reprezentând aceste trei partide formează Guvernul României. Avem 170 de voturi din partea acestor trei partide și grupuri parlamentare. Am purtat discuții cu grupul minorităților naționale, cu care am agreat să ne revedem la începutul săptămânii”, a precizat premierul desemnat sâmbătă, după depunerea la Parlament a programului de guvernare și listei miniștrilor.

Mureșesan a declarat duminică, într-un interviu pentru Cotidianul, că nu a reușit să stabilească o întâlnire oficială cu liderul PSD, Sorin Grindeanu, precizând că nu vrea să poarte discuții la sediul partidului.



El a menționat că programul de guvernare pe care îl propune dă motive PSD să voteze acest Guvern.



„Testul adevărului săptămâna viitoare, într-adevăr, îl va da PSD. Ei poartă în momentul de față răspunderea pentru rezolvarea crizei politice din România. Noi am prezentat un guvern pro-european cu măsuri concrete, inclusiv în domeniul politicilor sociale, fiindcă partide pro-europene de centru, centru-dreapta, cum suntem noi, evident, că au soluții și pentru problemele sociale. Acestea nu trebuie să fie monopolul partidelor socialiste sau social-democrate. Deci, la o analiză atentă a programului de guvernare, sunt convins că PSD are motive substanțiale să voteze acest guvern”, a adăugat Siegfried Mureșan.



Mureșan: PSD are o responsabilitate chiar mai mare decât noi

El a susținut că, dacă PSD nu va vota acest guvern, atunci criza politică se va adânci.



„PSD are o responsabilitate chiar mai mare decât noi pentru situația politică în care ne aflăm, inițiind și votând moțiunea de la începutul anului. Și sunt convins că dacă PSD va vota acest guvern, vom putea avea o relație corectă în Parlamentul României, cu parlamentarii reprezentând PSD. Dacă nu vor vota acest guvern, atunci criza se va adânci, se va deschide calea alegerilor anticipate, care pot fi convocate oricând de către președintele României. Dacă PSD ar vota cu partidele extremiste împotriva acestui guvern, sunt convins că nimeni în România nu va mai crede că PSD este partid pro-european”, a mai spus premierul desemnat.



