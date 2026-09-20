Mesajul lui Nicușor Dan după ce s-a întâlnit cu șeful ONU. „România va contribui la construirea unei Organizații a Națiunilor Unite mai puternice”

„România va rămâne un susținător puternic și de încredere al multilateralismului eficient”, a declarat președintele Nicușor Dan, după întâlnirea pe care a avut-o cu secretarul general al ONU, duminică, la New York.

Nicușor Dan și Antonio Guterres au discutat în marja vizitei pe care a început-o președintele României astăzi la Organizația Națiunilor Unite.

„I-am transmis profunda recunoștință a României pentru eforturile sale neobosite de a găsi soluții pentru conflictele din întreaga lume și pentru angajamentul său ferm pentru pace, dialog și respectarea dreptului internațional”, a scris Nicușor Dan, duminică, pe Facebook.

El a spus că i-a mulțumit secretarului general al ONU și „pentru eforturile sale continue de a reduce impactul umanitar, economic și asupra securității alimentare globale al războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei”.

„România va rămâne un susținător puternic și de încredere al multilateralismului eficient, al inițiativei de reformă UN80 și al Pactului pentru Viitor, și va contribui la construirea unei Organizații a Națiunilor Unite mai puternice, mai bine pregătită să răspundă provocărilor de astăzi”, a conchis Nicușor Dan.

Vizită de patru zile la ONU

Nicușor Dan s-a deplasat în Statele Unite pentru Adunarea Generală a ONU, unde va susține o intervenție națională în cadrul dezbaterilor generale de miercuri, ziua în care va participa, printre altele, și la reuniunea Consiliului de Securitate al ONU pe tema Ucrainei.

Până atunci, președintele Dan participă la mai multe evenimente conexe, iar în această noapte, de la 2:00, ora României, urmează să ia parte la cina oferită de ambasadorul SUA la ONU, Mike Waltz, conform agendei publicate de Administrația Prezidențială.

Pentru actualul șef al statului este prima prezență la Adunarea Generală a ONU. Anul trecut, România a fost reprezentată de ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu. Nicușor Dan a explicat la vremea respectivă că nu a mers la New York deoarece a considerat că „e mai util” să fie prezent în țară în acea perioadă.

În SUA este însoțit și de prima doamnă, Mirabela Grădinaru, care are programate, de asemenea, o serie de evenimente, cum ar fi, de exemplu, Summitul „Fostering the Future Together Partnership Event”, organizat luni, sub patronajul Melaniei Trump, sau Reuniunea „Arhitectura invizibilă: Construirea unor sisteme digitale sigure pentru copii – Consolidarea standardelor internaționale și a responsabilității comune”, care va avea loc tot luni și este organizată de soția președintelui turc, Emine Erdogan, alături de UNICEF și reprezentantul de resort al ONU.