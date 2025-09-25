VIDEO Cum explică Nicușor Dan decizia de a nu merge la Adunarea Generală a ONU. „Tot timpul e un calcul de oportunitate”

Președintele Nicușor Dan a declarat, joi, la Digi24, că nu a participat la Adunarea Generală a ONU de la New York deoarece „am considerat că e mai util să fiu prezent în țară în perioada asta”, însă „în toate secțiunile acestei conferințe România și-a exprimat punctul de vedere”.

Șeful statului a spus că „tot timpul e un calcul de oportunitate” când vine vorba despre a participa sau nu la astfel de evenimente.

„România a fost prezentă, a avut o delegație condusă de doamna ministru de Externe, în toate secțiunile acestei conferințe România și-a exprimat punctul de vedere. Evident că ne-am consultat înainte ca delegația să plece, am avut o dezbatere internă, numai că tot timpul, cum am spus, e un calcul de oportunitate”, a declarat Nicușor Dan.

Întrebat de ce nu a considerat oportun să meargă el însuși acolo, Nicușor Dan a răspuns: „Președinții altor țări sunt în funcție unii de trei ani, unii de cinci ani, unii au probleme mai mici de deficit decât are România. Să mergi cinci-șase zile să lipsești din țară sau să fii prezent în țară, am considerat că e mai util să fiu prezent în țară în perioada asta”.

El a oferit câteva exemple de activități pe care le-a făcut în țară în aceste zile, spunând că „unele dintre ele” erau mai importante decât participarea la Adunarea Generală a ONU.

„Am făcut o ședință de coaliție, am avut niște discuții cu niște investitori care sunt în România și care au de la divergențe, până la oportunități de investiție, am avut o ședință CSAT, m-am uitat pe niște legi care trebuie promulgate sau trimise, adică e o activitate de președinte”, a mai declarat Nicușor Dan.