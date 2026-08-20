Mesajul lui Nicușor Dan după distrugerea dronei marine de un F-16 românesc lângă platforma Neptun Deep

Președintele Nicușor Dan a felicitat Armata Română pentru „succesul misiunii de distrugere a dronei marine” încărcate cu explozibil în zona platformei Neptun Deep din Marea Neagră.

„Felicit Armata Română și piloții celor două avioane de vânătoare F-16 românești pentru succesul misiunii de distrugere a dronei marine aflate în apropierea platformei Neptun Deep din Marea Neagră. Felicit și Garda de Coastă pentru promptitudinea cu care a semnalat prezența dronei în zonă”, a scris Nicușor Dan, într-un mesaj publicat pe pagina sa oficială de Facebook.

Președintele a numit acțiunea ca fiind „contra timp, în care prioritatea zero a fost protejarea vieții oamenilor care lucrau pe platformă și păstrarea infrastructurii critice în afara oricărui potențial pericol”.

„Condamn cu toată fermitatea intensificarea acestor tipuri de incidente iresponsabile din partea Federației Ruse. Rămânem vigilenți alături de aliații din NATO pentru a ne apăra și a respinge astfel de provocări”, a mai scris Nicușor Dan.

Dronă marină încărcată cu explozibil lângă Neptun Deep

Un avion de vânătoare românesc F-16 a distrus o dronă marină, joi, în Marea Neagră, în apropiere de platforma Neptun Deep, anunță ministrul Apărării, Radu Miruță. Drona marină era încărcată cu explozibil, potrivit ministrului.

„Două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române au intervenit, joi, 20 august, în cazul unei drone maritime de mici dimensiuni aflate în Zona Economică Exclusivă a României, în apropierea platformei Neptun Alpha, la aproximativ 80 mile marine est de Constanța. Una dintre aeronave a angajat ținta și a executat foc cu tunul de bord asupra acesteia, ținta fiind lovită”, a anunțat MApN, într-un comunicat.

Potrivit Armatei, prezența dronei maritime aflate în derivă a fost semnalată în jurul orei 06.28 de o navă comercială.