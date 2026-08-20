O dronă marină a fost distrusă de un F-16 românesc cu tunul de bord. Incidentul, în zona platformei Neptun Deep din Marea Neagră

Un avion de vânătoare românesc F-16 a distrus o dronă marină, joi, în Marea Neagră, în apropiere de platforma Neptun Deep, anunță ministrul Apărării, Radu Miruță.

„Drona marină distrusă de Armata Română cu tunul de bord al unui avion F-16 românesc acum câteva momente, în zona platformei Neptun Deep din Marea Neagră”, a anunțat Miruță pe contul său de Facebook.

În cursul dimineții de joi, MApN a fost informai de Garda de Coastă despre existența unei drone marine la câteva sute de metri de lucrările desfășurate pentru extracția gazelor la platforma Neptun Deep, în zona economică exclusivă, la 80 de mile est de Constanța.

„A fost creată o celulă de comandă la nivelul MApN, care a solicitat la nivel NATO preluarea comenzii la nivelul Armatei Române. În urma analizelor efectuate și în coordonare cu Președintele României, pentru a proteja viețile celor câteva sute de oameni care lucrau pe platformă și pentru securizarea infrastructurii critice, a fost luată decizia de distrugere a dronei”, anunță Miruță.

„Nu este de proveniență ucraineană”

„Pentru rapiditate, două avioane de vânătoare F-16 românești au fost ridicate de la sol, cu ordin de tragere. Drona a fost distrusă în siguranță. Era încărcată cu explozibil”, a mai spus ministrul care susțșine că a primit asigurări că drona marină nu era una ucraineană.

„Prin canalul de comunicare directă creat de curând cu partea ucraineană, am primit confirmarea oficială că nu este de proveniență ucraineană”, spune Miruță.

A cincea dronă distrusă în România

Aceasta este a cincea dronă care este distrusă în spațiul aerian al României sau în apele Mării Negre. Primele patru drone au fost aeriene.

Primele trei drone au fost doborâte de piloții români în zilele de 24, 25 și 26 iulie 2026 de avioane F-16 ale Forțelor Aeriene Române. Prima dintre ele a fost doborâtă în zona Padina, județul Buzău, a doua lângă Sfântu Gheorghe, în Delta Dunării, iar cea de-a treia aproape de Sulina, deasupra Mării Negre.

A patra dronă aeriană a fost doborâtă pe 16 august de un F-18 spaniol în zona Galați.

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