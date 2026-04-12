Nicușor Dan, mesaj pentru Peter Magyar după „victoria clară”. „Să construim un nou capitol în relațiile româno-ungare”

Președintele Nicușor Dan a transmis, printr-o postare pe X, un mesaj de felicitare lui Peter Magyar după ce partidul acestuia, Tisza, a câștigat alegerile parlamentare de duminică.

„Felicitări Peter Magyar și Tisza pentru o victorie clară! Poporul ungar a vorbit cu voce clară și puternică”, își începe mesajul Nicușor Dan.

Președintele român evocă parteneriatul pe care cele două țări îl au în interiorul Uniunii Europene și NATO.

„Aștept cu nerăbdare să construim un nou capitol în relațiile româno-ungare, bazate pe respect reciproc, dialog sincer și angajamentul comun pentru valorile europene și euro-atlantice”, a transmis Nicușor Dan.

🇭🇺🇷🇴 Congratulations @magyarpeterMP and @tiszapart on your landmark victory! The Hungarian people have spoken with a clear and powerful voice.



Romania and Hungary are neighbours, partners and fellow EU and NATO members. I look forward to building a new chapter in… — Nicușor Dan (@NicusorDanRO) April 12, 2026

„Sunt oportunități mari de colaborare în ce privește securitatea regională, cooperarea economică și bunăstarea popoarelor noastre”, a conchis președintele României.

Ungurii au votat duminică în număr mare (peste 77,8%) într-un scrutin crucial pentru viitorul țării, urmărit cu atenție în UE, la Moscova și Washington. Cifrele oficiale au arătat un avans clar al opoziției conduse de Péter Magyar, care poate avea majoritatea parlamentară necesară pentru a demola sistemul Fidesz.

După numărarea a 72% din voturi, proiecția pentru parlamentul cu 199 de mandate arată astfel:

Tisza: 138 de mandate

Fidesz: 54 de mandate

Mi Hazánk (Patria Noastră): 7 mandate

Dacă rezultatele se confirmă în final, Tisza va avea majoritate constituțională, care îi va permite să facă schimbări majore pentru a înlocui sistemul Fidesz.