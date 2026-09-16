Mesajul lui Putin pentru ruși înaintea alegerilor parlamentare. „Știm care este datoria fiecăruia dintre cetățeni”

Preşedintele rus Vladimir Putin a calificat miercuri participarea la viitoarele alegeri parlamentare ca pe un barometru al sprijinului pentru războiul Rusiei în Ucraina şi i-a îndemnat pe ruşi să participe activ la vot, relatează Reuters, preluată de Agerpres.

Rusia organizează alegeri parlamentare timp de trei zile, începând de vineri, pentru a alege componenţa celor 450 de locuri în Duma de Stat (camera inferioară a parlamentului federal), care s-a remarcat prin aprobarea fidelă a iniţiativelor Kremlinului.

Acestea sunt primele alegeri parlamentare de când Rusia a declanşat războiul pe scară largă în Ucraina, în februarie 2022, şi au loc într-un moment în care sondajele de opinie arată că unii ruşi au devenit mai îngrijoraţi cu privire la modul în care conflictul îi afectează, pe fondul tensiunilor economice şi al faptului că aproape toţi candidaţii anti-război au fost excluşi de pe buletinele de vot.

Sistemul politic este strict controlat, iar partidul de guvernământ Rusia Unită, susţinut de Putin, ar urma să-şi menţină poziţia dominantă, potrivit majorităţii analiştilor.

Putin vrea „un răspuns colectiv” al rușilor

Într-un discurs televizat adresat miercuri naţiunii înaintea scrutinului, Putin s-a referit la „operaţiunea militară specială”, aşa cum numeşte Kremlinul războiul său în Ucraina, şi la zonele ucrainene aflate sub control rusesc, afirmând că participarea la vot ar contribui la asigurarea victoriei Moscovei şi ar demonstra hotărârea naţională în faţa presiunilor externe.

„Alegerea şi voinţa voastră vor demonstra din nou că milioane de oameni susţin soldaţii noştri, că suntem un popor unit, legat de valori comune, de memoria istorică şi de dragostea pentru patria noastră, şi că nimeni nu va reuşi să ne dezbine sau să ne intimideze, nici să ne submineze suveranitatea şi sistemul nostru socio-politic”, a declarat Putin.

El a afirmat că votul va constitui un răspuns colectiv celor care încearcă să slăbească Rusia, să-i împiedice dezvoltarea şi să o priveze de suveranitate şi de dreptul de a-şi decide propriul viitor.

Putin, care conduce pentru prima dată din 2007 campania partidului Rusia Unită pro-Kremlin, a subliniat că acestea vor fi primele alegeri parlamentare la care vor participa locuitorii celor patru regiuni ucrainene anexate de Moscova în 2022 (Doneţk, Lugansk, Herson şi Zaporojie), notează EFE.

Preşedintele rus a afirmat totodată că, deşi este în război cu vecinul său, Rusia organizează votul în termenul stabilit, ceea ce reprezintă una dintre criticile pe care el obişnuieşte să le adreseze liderului ucrainean, Volodimir Zelenski, pe care îl consideră nelegitim. Kievul a explicat de mai multe ori că atât timp cât în ţară este în vigoare legea marţială, Ucraina nu poate organiza nici alegeri prezidenţiale, deşi lui Zelenski mandatul i-a expirat în 2024, şi nici parlamentare.

„Ştim pentru ce luptă Rusia şi care este datoria fiecăruia dintre cetăţenii săi”, a subliniat Putin, care a fost reales în 2024, tot în plin război.

Partidul prezidențial, în pierdere de popularitate

Rusia Unită, care deţine de zece ani majoritatea constituţională în Dumă va încerca să-şi confirme acest rezultat duminică, deşi, potrivit sondajelor oficiale, se bucură de un sprijin de doar 33-37 %, iar potrivit sondajelor independente, de 25 %.

Între timp, grupul anonim de hackeri CikLeak a afirmat miercuri pe site-ul său că a spart serverele Comisiei Electorale Centrale (CEC) din Rusia, cu mai puţin de două zile înainte de începerea alegerilor, conform EFE.

„Vrem ca cetăţenii ruşi să înţeleagă mai bine modul în care autorităţile pot manipula alegerile. Infrastructura CEC şi a contractorilor săi (Rostelecom, Ţifteh şi alţi participanţi la dezvoltarea sistemului GAS „Alegeri” 2.0) a fost compromisă. Tot materialul a fost deja transmis jurnaliştilor”, afirmă hackerii.

Aceştia au denunţat faptul că CEC „a creat un sistem electronic de vot la distanţă complet opac”. „Acesta este cel mai simplu mod de a fura voturi. Dar acum vedem din interior că organizarea alegerilor cu rezultatele dorite reprezintă o presiune enormă pentru sistem”, mai spun ei.