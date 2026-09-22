Mesajul lui Siegfried Mureșan în spatele ușilor închise pentru PNL. Cu cine din PSD va negocia / Decizie clară luată și cele 3 motive invocate

Primele cu care Siegfried Mureșan poartă discuții sunt PNL, USR și UDMR, adică formațiunile din fosta coaliție de guvernare.

Premierul desemnat a avut marți, 22 septembrie, prima întâlnire pentru prezentarea programului de guvernare partidelor din Parlament.

„Începând de astăzi, prezint programul de guvernare în Parlamentul României. Încep cu grupurile parlamentare ale partidelor care au susţinut încă de la început nominalizarea mea pentru funcţia de prim-ministru”, a anunțat Mureşan, într-un mesaj pe Facebook.

Primul grup cu care s-a întâlnit a fost cel al PNL, de la ora 16:00. Tot în cursul după-amiezii de marți el urmează să discute cu USR, iar mâine, de la ora 8:30, cu Uniunea Democrată Maghiară din România.

„Vom discuta prioritățile programului de guvernare, precum și calendarul și procedura parlamentară pentru depunerea programului și a listei miniștrilor, audierea miniștrilor propuși și votul final din Parlamentul României”, a precizat Mureșan, în mesajul său.

Ce le-a transmis parlamentarilor liberali, în spatele ușilor închise

La intrarea în ședință, Mureșan le-a spus reporterilor de la Parlament că „discutăm cu grupurile” și „acum discutăm primele elemente cu colegii din cele trei grupuri”.

În timpul întâlnirii, Siegfried Mureșan le-a transmis parlamentarilor PNL că nu va negocia separat cu parlamentari PSD, ci doar la nivel instituțional, cu liderul partidului, Sorin Grindeanu, potrivit surselor HotNews din PNL.

În plus, Mureșan a reiterat, în fața legiuitorilor liberali, că nu va negocia niciun vot cu grupurile parlamentare AUR, spun aceleași surse.

„Noi vom fi la guvernare, nu PSD-ul. Cu domnul Grindeanu vom discuta cu drag și cu plăcere imediat după”, a spus premierul desemnat, când a ieșit de la întâlnirea cu parlamentarii PNL.

Liderul PNL, Ilie Bolojan, nu a dorit să facă declarații după întâlnire.

Mesajul lui Mureșan pentru parlamentarii PNL

În aceeași ședință de grup, Siegfried Mureșan le-a mai spus liberalilor, potrivit surselor HotNews din PNL, că „Este evident că din următoarele trei motive noi vom duce procedura pana la capăt şi ne vom prezenta la votul din Parlament”.

Conform acelorași surse, cele 3 motive sunt următoarele:

„ Din respect pentru președintele României și pentru procedura constituțională;

Din respect pentru președintele României și pentru procedura constituțională; Pentru a prezenta o viziune modernă, viziunea noastră pentru o Românie proeuropeană, reformată;

Pentru a vedea oamenii cum votează fiecare partid. Oamenii să știe care e situația din Parlament. Parlamentul nu a fost testat la modul serios în ultimele luni”.

De asemenea, premierul desemnat le-a împărtășit parlamentarilor PNL și „câteva idei despre ce vom face”.

Acestea sunt:

„ Reforma trebuie să înceapă cu statul. Avem nevoie de reducerea numărului de parlamentari, în conformitate cu recensământul;

Reforma trebuie să înceapă cu statul. Avem nevoie de reducerea numărului de parlamentari, în conformitate cu recensământul; Comasări ale agențiilor;

Reforma pensiilor speciale – fără cumul pensie și salariu la stat;

Companiile de stat – trebuie asigurat un management performant;

ANAF trebuie să se concentreze pe marile fraude”.

„Nu e nevoie de creșteri de taxe și impozite și nici a TVA-ului. Sigur că ieri în ședința PSD au anunțat asta, Nu am spus niciodată asta. Nu facem asta”, le-a mai spus Mureșan liberalilor, conform acelorași surse din partid.

„E clar că președintele României nu a fost favorabil până acum scenariului alegerilor anticipate. Dar e clar că acum sunt două variante: guvernul nostru sau alegeri anticipate. Nu aș vrea să fiu în pielea unui parlamentar PSD care riscă să rămână fără mandat dacă se ajunge la alegeri anticipate. Sau în pielea unui parlamentar dintr-un partid/grup mic care riscă să nu mai facă pragul”, a mai afirmat premierul desemnat.

Când vor fi gata programul de guvernare și lista miniștrilor

Mureșan a spus luni că până la sfârşitul acestei săptămâni va depune programul de guvernare şi lista miniştrilor la Parlament.

Anterior, premierul desemnat anunţase că va continua principiile după care a guvernat Ilie Bolojan.

„Premierul Ilie Bolojan a aprins lumina în cămara cu şmecherii. Dacă cineva se aşteaptă ca eu să sting lumina, se înşeală amarnic. Vom păstra lumina aprinsă şi vom curăţa toată dezordinea care s-a adunat în peste 30 de ani în statul român”, afirma Siegfried Mureşan duminică dimineaţă, într-o postare pe Facebook, făcând referire la expresia utilizată adesea de Ilie Bolojan pentru a vorbi despre neregulile descoperite.

Poziția UDMR

Luni, președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că „ceea ce a rămas din vechea coaliție” nu întrunește în acest moment cele 233 de voturi necesare pentru învestirea unui Guvern, iar formațiunea sa va continua discuțiile cu PNL și USR și va lua ulterior o decizie.

„Sigur, vom continua discuțiile, în primul rând, cu liberalii și cu USR, să vedem programul de guvernare, să vedem ce răspunsuri dă domnul Mureșan la o grămadă de întrebări legate de fiscalitate, de buget, de oameni care au nevoie de ajutor, de programul economic, de programul de dezvoltare, de investiții și alte multe lucruri pe care trebuie să discutăm înainte de orice și să vedem care ar fi programul cu care domnul Mureșan, desemnat pentru formarea Guvernului, dorește să vină în Parlament, a spus Kelemen Hunor, citat de Agerpres.

„Sigur, dacă ajungem la concluzia că nu există 233 de voturi în niciun fel, (..) atunci trebuie să luăm o decizie, în primul rând, noi – dacă continuăm discuțiile și venim să ne prăbușim într-o gălăgie infernală în Parlament, cu 160 – 170 de voturi, sau spunem că e mai bine într-o astfel de situație să nu prelungim conflictul, să nu adâncim prăpastia și sugerăm, atâta putem să facem, să depună mandatul domnul Mureșan. Dacă domnul Mureșan consideră că trebuie să meargă până la capăt, adică până la vot în Parlament, atunci și noi trebuie să luăm o decizie ce vom face”, a mai explicat liderul UDMR.

Primele nume vehiculate pentru guvernul Mureșan

Uniunea Salvați România cere încă două ministere în viitorul guvern și are un nume surpriză pentru ministerul Transporturilor, în timp ce la Justiție propunerea va fi „cel mai probabil”, Stelian Ion, spun surse HotNews din partid.

În acest scenariu, PNL ar ceda un minister dintre cele șapte pe care le ocupă interimar în prezent. Liberalii plănuiesc să-și păstreze miniștrii din actualul cabinet, inclusiv cu un ministrul liberal care a fost pro-cabinetul Veștea, au declarat surse din PNL pentru HotNews.

Partidul lui Dominic Fritz se așteaptă să primească în Guvernul Mureșan Ministerul Transporturilor, având în vedere că este deja condus interimar de Radu Miruță după demisia social-democraților din actualul Cabinet.

Cătălin Drulă este favorit în partid pentru preluarea acestui portofoliu, potrivit surselor HotNews din USR. Drulă a mai fost ministru al Transporturilor în Guvernul Cîțu – din decembrie 2020 până în septembrie 2021.

În ceea ce privește portofoliile care i-au revenit și în urma negocierilor din 2025, USR plănuiește să-și păstreze aceiași oameni: Diana Buzoianu (Ministerul Mediului), Oana Țoiu (Ministerul Afacerilor Externe), Radu Miruță (Ministerul Apărării Naționale) și Ambrozie-Irineu Darău (Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului).

De cealaltă parte, surse liberale au declarat pentru HotNews că vor păstra miniștrii validați în 2025 și în viitorul Guvern: Alexandru Nazare la Ministerul Finanțelor, Dragoș Pîslaru la MIPE, Mihai Dimian la Educație, Oana Gheorghiu, vicepremier.

Liberalii vor să-l păstreze chiar și pe Cătălin Predoiu în Guvern, potrivit surselor citate. Asta deși a fost unul dintre cei mai vocali susținători ai Guvernului Veștea, încălcând astfel o decizie a conducerii Partidului Național Liberal.

Liderii UDMR spun că nu au discutat încă despre împărțirea ministerelor. Însă, colegii lor din coaliția de dreapta, surse HotNews din USR și PNL, au declarat că și partidul lui Kelemen Hunor ar vrea să propună aceeași listă de miniștri ca la ultimele negocieri, plus Tánczos Barna la Ministerul Agriculturii – unde este deja ministru interimar, după plecarea lui Florin Barbu.

Ministrul UDMR al Dezvoltării, Cseke Attila, conduce interimar și Ministerul Sănătății în prezent, în urma demisiei lui Alexandru Rogobete. Nu este încă clar dacă acest minister va rămâne la UDMR.