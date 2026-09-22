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Actualitate

Mesajul lui Siegfried Mureșan în spatele ușilor închise pentru PNL. Cu cine din PSD va negocia / Decizie clară luată și cele 3 motive invocate

Andrei Stan, Ruth Novacovici, Rebecca Popescu
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Premierul desemnat a avut marți, 22 septembrie, prima întâlnire pentru prezentarea programului de guvernare partidelor din Parlament.

Primele cu care Siegfried Mureșan poartă discuții sunt PNL, USR și UDMR, adică formațiunile din fosta coaliție de guvernare.

  • Mesajul lui Mureșan pentru PNL în spatele ușilor închise
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