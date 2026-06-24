Cătălin Predoiu spune ce va face dacă va fi exclus din partid: „Nu a fost o conspirație contra PNL”

Cătălin Predoiu cere „șansa unui dialog și a unui compromis” pentru liberalii care sunt la risc de excludere pentru că au votat pentru învestirea cabinetului Veștea în ciuda deciziei partidului. Despre propria situație spune că nu va contesta o decizie de excludere.

Un număr de 12 conduceri de filiale PNL au fost dizolvate marți seară pentru că liderii au susținut guvernul Veștea în ciuda deciziei conducerii centrale. HotNews a relatat, citând surse, că 20 de liberali sunt pe „lista neagră” și riscă excluderea din partid. Printre ei se numără și Cătălin Predoiu.

„Am votat pentru guvernul propus acum două zile pentru că reprezenta o soluție care putea închide o perioadă de incertitudine și putea repune instituțiile statului în mișcare”, argumentează Predoiu, într-un mesaj publicat miercuri pe Facebook.

Critici pentru conducerea PNL

Predoiu, care a demisionat din funcția de prim-vicepreședinte PNL după ce și-a anunțat susținerea pentru Adrian Veștea, subliniază că el „a susținut constant că partidul trebuie să participe la guvernare” și critică conducerea partidului pentru că spune acum că votează un guvern minoritar PSD, dar nu a dorit unul în care să aibă miniștri.

„Rămâne totuși faptul că cei care au votat un guvern care includea liberali sunt considerați suspecți de neloialitate, dar votarea unui guvern simplu PSD, chiar și cu condiții, este în regulă. E un paradox”, scrie Cătălin Predoiu.

Ilie Bolojan a prezentat două variante la consultările de marți de la Cotroceni: un guvern minoritar PNL-USR-UDMR care să fie votat de PSD sau un guvern minoritar PSD care să primească votul PNL

Predoiu: „Nu voi contesta o eventuală decizie a partidului de excludere”

El califică votul pe care l-a dat drept o acțiune consecventă cu afirmațiile sale că este nevoie de un guvern rapid.

„Nu a fost o conspirație contra PNL, ci o exprimare politică spontană pentru salvarea situației cu un guvern care includea și câțiva liberali. A fost o opțiune de prioritizare, nu de subminare, a prioritiza un interes general față de un interes punctual de partid”, afirmă Predoiu.

Conducerea PNL a catalogat desemnarea lui Adrian Veștea de către președintele Nicușor Dan drept „un act ostil”, „o încercare de rupere a PNL” sau „o tentativă de puci”.

Cătălin Predoiu spune că a votat deși știa că guvernul Veștea nu va trece și acum își va asuma consecințele.

„În ceea ce mă privește, sunt gata să accept aceste consecințe. Nu cer nimănui nimic. Nu voi contesta o eventuală decizie a partidului de excludere. O voi lua ca atare, nu o voi comenta și îmi voi continua activitatea publică în condițiile date”, afirmă Predoiu.

În final, el cere pentru restul liberalilor aflați la risc de excludere „șansa unui dialog și a unui compromis cu partidul, în condiții rezonabile atât pentru ei, cât și pentru partid”.

„Iată o temă complexă pentru secretarul general al partidului (n.r. Robert Sighartău): cum să găsești o soluție politică într-o situație complexă, în care trebuie să conciliezi comandamente, repere și poziții aparent ireconciliabile. E puțin mai complicat decât să instigi partidul să dea oameni afară”, spune Predoiu.

Liberalii propuși pentru excludere

În această situație sunt Adrian Veștea și 19 liberali care l-au susținut în poziția de premier desemnat, fără consultarea partidului, au declarat pentru HotNews surse politice. Mai exact, este vorba despre: