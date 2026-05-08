Mesajul lui Sir David Attenborough, „cel mai mare ambasador al vieții pe Pământ”, la împlinirea a 100 de ani

Naturalistul britanic Sir David Attenborough a transmis că este „complet copleşit de mesajele de felicitare” primite cu ocazia împlinirii a 100 de ani, vineri, relatează BBC.

Aniversarea celui considerat „comoară națională” în Regatul Unit va fi marcată printr-un concert special vineri seară, la sala de concerte Royal Albert Hall din Londra.

„Mă gândeam că îmi voi sărbători în liniște cea de-a 100-a aniversare, dar se pare că mulți dintre voi ați avut alte idei”, a transmis Sir David Attenborough, într-un mesaj audio difuzat joi seară.

„Am fost complet copleșit de urările de ziua mea, de la grupuri de preșcolari până la rezidenții azilelor de bătrâni, precum și de nenumărate persoane și familii de toate vârstele. Pur și simplu nu pot să vă răspund fiecăruia în parte, dar aș dori să vă mulțumesc tuturor din suflet pentru mesajele de bine”, a adăugat Sir David Attenborough.

Spectacolul de vineri seara de la Royal Albert Hall este punctul culminant al unei săptămâni de evenimente speciale și programe de televiziune în onoarea lui Sir David, care s-a născut la 8 mai 1926 și s-a alăturat BBC în 1952, notează BBC.

Naturalistul, a cărui voce inconfundabilă a descris minunile vieții pe Pământ pentru miliarde de oameni, a inspirat eforturile globale de a prețui și proteja fauna sălbatică pe parcursul unei vieți care a coincis cu extincțiile în masă și cu prăbușirea unui climat stabil.

Pentru a-i marca ziua de naștere, Muzeul de Istorie Naturală a numit o specie recent descoperită de viespe parazită – Attenboroughnculus tau – după el și organizează până în august o expoziție interactivă, „Povestea noastră cu David Attenborough”.

Omagii din lumea ştiinţei, politicii şi culturii

Naturalistul Chris Packham a spus despre Sir David Attenborough că „este cel mai mare prezentator în viaţă şi a fost cel mai mare ambasador al vieţii pe Pământ pe care planeta l-a avut şi îl va avea vreodată”, potrivit The Guardian.

De asemenea, actorul Ian McKellen a spus că Attenborough reprezintă „tot ce este mai bun la BBC”, realizând programe serioase pentru un public larg.

„Capacitatea lui de a transmite propriul entuziasm este foarte preţioasă şi a adus atât de multă bucurie pentru atât de mulţi oameni”, a spus el.

Attenborough este recunoscut ca un povestitor desăvârşit, ale cărui naraţiuni concise şi simţ al umorului conectează telespectatorii la ecosisteme din Amazon şi Atlantic până în Arctica şi savana africană.

El este un susţinător pasionat al lumii naturale. Attenborough este, probabil, cel mai de încredere interpret al altor specii pentru omenire și cu siguranţă unul dintre cei mai populari britanici, potrivit sondajelor.