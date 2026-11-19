Relația Chinei cu Washingtonul este „în general stabilă” și pozitivă, a anunțat joi partea chineză după discuțiile dintre Xi Jinping și Donald Trump de la Shenzhen.

Președintele chinez Xi Jinping a subliniat nevoia de a gestiona divergențele dintre cele două state înainte ca acestea să escaladeze, potrivit bilanțului întâlnirii publicat de presa de stat de la Beijing și citat de The Guardian.

„Trebuie să extindem lista domeniilor de cooperare și să scurtăm lista celor problematice”, a afirmat liderul de la Beijing.

În privința Taiwanului, insulă autoguvernată pe care China o revendică drept propriul său teritoriu, Xi Jinping a declarat că Washingtonul „trebuie să continue să facă ceea ce trebuie pentru a evita regrese majore în relațiile dintre SUA și China”.

Comunicatul difuzat de presa de stat chineză îl citează, la rândul său, pe Donald Trump spunând că Statele Unite „nu susțin independența Taiwanului”.

Inteligența artificială și relațiile comerciale

Pe tema inteligenței artificiale, Xi Jinping a afirmat că SUA și China ar trebui „să consolideze comunicarea și coordonarea pentru a preveni riscurile de securitate generate de inteligența artificială și pentru a se asigura că AI rămâne în permanență sub control uman”.

Întâlnirea de joi din Shenzhen are loc la câteva zile după ce Washingtonul a anunțat noi reguli interimare pentru a limita și mai mult accesul Chinei la semiconductori avansați.

În domeniul comerțului, documentul Beijingului menționează că președintele chinez i-a transmis omologului său american că cele două părți trebuie „să consolideze comunicarea, să răspundă îngrijorărilor reciproce și să depună eforturi pentru beneficii comune”.

Comunicatul oficial al părții chineze nu face referire directă la războaiele din Iran sau Ucraina, precizând doar că cei doi lideri au avut „un schimb de opinii pe teme internaționale și regionale de interes comun”.