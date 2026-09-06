Mesajul lui Zelenski, înainte de întâlnirea cu trimișii lui Trump, care au ajuns prima oară la Kiev

Cu puțin timp înaintea întâlnirii programate cu Steve Witkoff și Jared Kushner, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat pe X că „suntem gata să discutăm”.

„Ucraina a fost întotdeauna și va rămâne constructivă. Vrem să ne apropiem de sfârșitul războiului. Pacea este necesară”, a continuat el, adăugând că și „garanțiile de securitate” sunt la fel de importante pentru Kiev.

„Propunerile noastre sunt gata. Este important să acționăm în mod coordonat, concret și realist”, a concluzionat liderul ucrainean, care a avut o întrevedere cu echipa sa de negociatori înainte de vizita delegației SUA.

Emisarii președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, au sosit duminică la Kiev, unde vor purta discuții cu Zelenski, informează AFP și Reuters.

Cei doi emisari au sosit cu trenul la gara centrală din Kiev, via Polonia, a observat un fotograf AFP.

Aceasta este prima lor vizită în Ucraina de la începutul eforturilor de mediere menite să identifice o soluție diplomatică la războiul ruso-ucrainean.

Cu o zi înainte, cei doi s-au aflat la Moscova, unde au purtat convorbiri cu președintele rus Vladimir Putin.

Discuție de trei ore cu trimișii lui Trump

Oficialii americani și liderul rus au avut o discuție de trei ore, despre care consilierul de la Kremlin, Iuri Ușakov, a spus că a fost „constructivă, extrem de sinceră și marcată de încredere”.

Potrivit lui Ușakov, reprezentanții americani au „prezentat o serie de idei privind căile posibile care ar putea duce la o soluționare”. Partea rusă „și-a exprimat încrederea în realizarea obiectivelor stabilite”, a adăugat el, fără a le dezvălui.

Un purtător de cuvânt al Casei Albe a declarat ulterior pentru AFP că cei doi emisari „au discutat despre planuri substanțiale pentru următoarele etape, care vor fi anunțate în săptămânile următoare”.

„Situația nu este, desigur, simplă”, a declarat președintele rus celor doi emisari într-o sală spațioasă a Kremlinului.

Președintele american Donald Trump nu a precizat dacă propunerea transmisă de emisarii săi implica o cedare de teritorii din partea Ucrainei, așa cum sugerase anterior. El s-a limitat să declare: „Avem o idee pentru pace”.

De asemenea, el a atribuit războiul, care a început odată cu invazia rusă din februarie 2022, unei „probleme de personalitate” între Zelenski și Putin.